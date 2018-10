Brudd i forhandlinger om minstelønn – riksmekleren kobles inn

– Vi har beveget oss litt, men vi kom ikke så langt som i hvert fall vi ønsket. Det er fortsatt veldig stor avstand mellom partene. Da ble det enighet om at det er brudd i forhandlingene, og da vil riksmekleren bli varslet, sier NISO-leder Joachim Walltin til NRK.

Konflikten angår minstelønn til utøvere med proffkontrakt i ishockey og håndball. I dag kan klubbene betale helt ned til 1000 kroner i måneden. NISO ønsker å øke denne grensen til 4000 kroner.

– Det var stor avstand, mer konkret enn det kan jeg ikke være, sier Walltin om hva som lå på bordet fra Abelia.

Ikke overrasket

Selv om Walltin håpet på et annet resultat etter mandagens forhandlinger er han ikke overrasket over at riksmekleren nå må kobles inn.

FATTET: Joachim Walltin sier til NRK at NISO tar bruddet i forhandlingene med fatning. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi visste allerede etter sist gang at det var stor avstand. Sånn sett var det ikke helt overraskende at vi ikke kom i mål i dag, sier Walltin.

Nå vil partene høyst sannsynlig møtes hos riksmekleren innen to uker. Walltin tror ikke at partene vil møtes igjen før det varslede meklingsmøtet.

– Det er ikke noe forbud, men normalt anslår at jeg det ikke vil være noe kontakt mellom partene i mellomtiden. Vi må løfte hodet litt, så får vi håper at vi kommer lenger da. Det er uansett ikke bortkastet det vi har gjort nå, så får vi ta det med oss inn i neste runde.

Kun formalisert avtale i fotball

I dag er det kun fotball som har en formalisert avtale om minstelønn. Der er det ikke tillat med proffkontrakter under 20 prosent stilling. Denne ligger på litt over 4000 kroner i måneden.

Dette er et krav i eliteserien og 1. divisjon for menn. I kvinnefotball og i lavere divisjoner for menn kan de velge mellom minstelønn og amatørkontrakt.

– Et slikt valg mellom proff og amatør synes vi er en rimelig løsning også for ishockey og håndball, sa Walltin til NRK før forhandlingene startet opp igjen mandag.

«Vi beklager naturligvis at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Idrett/Abelia og NISO. Saken skal nå til mekling, og vi mener det blir feil å kommentere de enkelte punktene som er berørt i forhandlingene. Vi ønsker naturligvis at vi skal komme i mål, men vil avvente til mekling er gjennomført før vi kommenterer saken», skriver Abelias kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen i en tekstmelding til NRK.