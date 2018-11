Brøt ut i latter av Carlsens seiersjakt: – Er det skjult kamera eller?

Etter at Carlsen og Caruana byttet dronninger i trekk 39, var det helt klart at partiet kom til å ende uavgjort. Kun en megabrøler fra en av spillerne kunne avgjøre. Dessuten kjempet Caruana mot klokken, men han seg over tidskontrollen med et par raske trekk.

Judit Polgár kommenterer de internasjonale sendingene for FIDE, og hun slet med å holde masken mens Carlsen prøvde å fremprovosere en feil fra Caruana.

Carlsen satt bøyd over bordet og stirret ned i brettet mens han tenkte over neste trekk. Da knakk kommentator-Polgár sammen. Tidligere har hun vært rangert som nummer åtte i verden, og Polgár regnes som tidenes beste kvinnelige spiller.

Hun har en enorm stjerne i sjakkmiljøet, men onsdag fattet hun ikke hva Carlsen prøvde på.

– Jeg skjønner ikke hva han driver med nå. Han ser på brettet så seriøst og det ser uinteressant ut. Se så seriøs han er! Jeg skjønner at de ikke vil tilby remis, men på et tidspunkt må det skje, sa Judit Polgár og lo.

– De kommer til å spille til brettet er tomt, og det kun er to konger igjen, sa hun.

KOMMENTATOR: Judit Polgár slet med å holde masken under niende parti i VM. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

«Hva holder de på med?»

Men Carlsen og Caruana spilte videre. Carlsen forsøkte å fremprovosere en feil, men Caruana spilte som vanlig prikkfritt. Selv om Carlsen fikk en fordel ut av åpningen, klarte han aldri å utnytte den.

– Fabiano spiller formidabelt. Det så litt ubehagelig ut for svart, men det var ikke noe stort, sier Polgár.

Både Carlsen og Caruana hadde løper, to bønder og konge igjen. Det er en kjent remisstilling, men ingen av dem ga seg.

– Hva holder de på med? Jeg vet ikke om de er ferdige, eller om de spiller videre. Er det skjult kamera? spurte Polgár på TV-sendingen, til stor latter fra salen.

Prøvde på tabbe

Like etter fikk hun det hun ønsket seg. VM-duellantene ble enige om remis etter trekk 56. På pressekonferansen etter partiet fikk Carlsen spørsmål fra NRK om hvorfor de holdt på så lenge.

– Jeg skjønner ikke helt spørsmålet, svarte Carlsen oppgitt. Før han fortsatte:

– Jeg prøver å få ham til å gjøre feil. Hvis han spiller h5, har jeg vunnet stilling. Hvis han holder festningen sin, blir det ingenting. Det er ikke noe galt i å spille videre.

NRK-ekspert Atle Grønn forstår frustrasjonen.

– Her støtter jeg Magnus. Det er ikke noe galt i å spille videre, sier Grønn.