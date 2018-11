Broren om Therese Johaug: – Det er ikkje gitt at ho skal kome hit og knuse alle

– Det er moro å kome tilbake til Beitostølen, seier Therese Johaug.

NRK møter henne i løypa der ho gjer dei siste førebuingane før sesongstarten komande helg.

– Det er to og eit halvt år sidan eg gjekk det siste rennet mitt her på Beitostølen. Derfor er det moro å kunne starte på att her og, seier Johaug.

– Eg gleder meg.

Therese Johaug er tent som aldri før etter å ha mista to sesongar og to store meisterskap sidan dopingsaka i 2016.

– Vi tar ingenting for gitt

BROREN: – Ho er i god form, men det er ikkje gitt at ho knuser konkurrentane, seier Thereses bror Karstein Johaug Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Karstein Johaug har hatt ein meir eller mindre ufrivillig treningspartnar i den tida systera har vore utestengd. Han seier at Therese er i fin form, men åtvarar dei som trur at ho skal parkere alle konkurrentane når ho no stiller til start igjen.

– Det er ikkje gitt at ho skal kome hit og knuse alle, seier han til NRK.

– Er det sannsynleg at ho er tilbake som verdas beste distanselangrennsløpar til vinteren?

– Ingenting er umogeleg. Vi jobbar for at ho skal kome tilbake der ho var. Men det er mange andre også som er i form. Det er ingenting vi kan ta for gitt, seier Karstein.

Han fortel at ho har tent bra, med unntak av eit lite sjukdomsavbrekk då ho måtte avbryte høgdeopphaldet i Val Senales.

– Ho går og tel ned dagar

– Men forma har vore bra i heile haust.

– Kan det bli mykje armar og bein og stress i dei første renna?

– Neppe meir enn dei første 200 metrane, ler han. – Ho veit veldig godt kva ho skal gjere, så dette går veldig bra. Det betyr at ho gjer det ho kan for å gjennomføre eit godt skirenn, så får vi sjå kva det held til.

Og Karstein veit at systera grugledar seg til comebacket i løypa.

– Spenningsnivået er høgt. Ho går og tel ned dagar. Eg trur ho har ein slags skrekkblanda fryd, seier Karstein Johaug.