Bronse til Kongshaug på 1500 meter - Å fy f...

Peder Kongshaug gikk i par med den 19 år gamle sensasjonen Jordan Stolz fra USA.

Etter en ellevill åpning på 22.99 fra Stolz hadde Kongshaug en god rygg å følge.

Han tok ut alt han hadde i kampen mot tiden til etablerte Kjeld Nuis fra Nederland som ledet løpet før Stolz gikk inn til ledelse.

Da 23 år gamle Kongshaug kom i mål var det på hundredelet likt med Nuis, men han ble dømt til tredjeplass. Dermed var det altså bare tusendeler som hindret han fra å gå inn som nummer to.

Det ble uansett en forbedring av bestenoteringen hans. 1.42,66 er 22 hundredeler bedre enn hans forrige rekord.

– Du ville ha «kamikaze-gåing» og det fikk du der, gliste 23-åringen til NRKs reporter mens han ventet i målområdet på resten av løperne.

Ingen av dem klarte å matche tiden til nordmannen. Da han hadde sett det siste paret gå over linja og bronsemedaljen var et faktum var han euforisk.

– Å fy f... Det betyr så mye. Sesongen har vært ambivalent med mye sykdom og drit. Da begynner man å tvile en del på egne ferdigheter og seg selv. Det å få medalje i dag er jeg sykt stolt av.

I lykkerusen var det rom for en liten hilsen til mamma også.

– Hun fortjener mye ros. Det er 12 000 tilskuere her, men jeg hører èn stemme og det er min mor.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Selvtilliten var derimot i orden før løpet.

– Jeg vet at de andre sin form er bra, men jeg har slått de tidligere, så jeg vet at jeg er bra også. I dag vil jeg gi meg selv muligheten. De andre er raske, så jeg må gjøre det jeg kan for å ikke tape for mye i åpningen, sa Peder Kongshaug før start.

For Sander Eitrem ble det et helhjertet forsøk på 1500 meter etter at han hadde gått 10.000 bare to timer tidligere.

– Det vil revolusjonere oppvarmingsrutinene til løperne hvis Eitrem får til et godt resultat her, sa Eskil Ervik før start som anså mulighetene for å en god 1500 så kort tid etter 10.000 som umulig.

I par med japanske Kazuya Yamada ble det 1.44,25 og nummer ni på resultatlisten.