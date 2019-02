De er gode på ski, søstrene Kari, Silje og Astrid Øyre Slind fra Oppdal. Det viste de blant annet da de vant NM-stafetten på Røros i 2015.

To av dem viste det også lørdag, da Kari tok bronse og Silje ble nummer sju i 15 km fellesstart med skibytte under NM i Meråker. Astrid skulle ha vist det i langløpet Toblach-Cortina, som dessverre ble avlyst.

Søndag skal de gjør et nytt forsøk på å ta NM-gull i stafett. Men det ville i utgangspunktet ikke vært mulig uten hjelp fra forretningsmannen Kjell Inge Røkke.

Det er Opp.no som forteller den spesielle historien. Da Røkke, som har hytte på Oppdal, hørte at Astrid ikke ville rekke hjem til stafetten fra langløpet i Italia, tok han grep.

– Inn i historiebøkene

Så når Astrid lander på Gardermoen klokka 23.15 lørdag kveld, har Røkke sørget for at et privatfly står klart for å frakte den tredje søsteren til Værnes og Trøndelag.

– Det er helt konge, det er drit rått. Det der skrives inn i historiebøkene. Det er en rå historie for resten av livet, sier Kari Øyre Slind til NRK etter lørdagens bronseløp.

Avlysningen av langløpet i Italia gjorde riktig nok at Astrid Øyre Slind så ut til å kunne komme seg til NM uten Røkke-hjelp. Men været som førte til avlysning, har også ført til kaos i trafikken.

– Jeg skulle egentlig ta rutefly på grunn av avlysninga, men nå er det såpass kaos her at nå er det tilbake til røkkeflyløsninga, skriver Astrid i en sms til NRK lørdag formiddag.

BRONSEJUBEL: Kari Øyre Slind hadde en stor dag i NM-løypene i Meråker.

– Digg dag

– Røkke har ikke bare det råeste fyrverkeriet på Oppdal. Han leverer ganske bra til bygda om dagen nå, sier Kari Øyre Slind.

For hennes del er NM allerede en suksess uansett. Å slå løpere som Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Ragnhild Haga i kamp om NM-bronse, er ikke dagligdags for den yngste av Slin-søstrene.

– Det var en digg dag, det var rett dag å gjøre det på, sier hun til NRK.

Etterpå angrer hun på at hun ikke gjorde som Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som prøvde å følge Therese Johaug i første del av løpet. Men allerede søndag får hun en ny mulighet til å gi full gass.

– Solid av begge i dag. Så blir kult, skriver Astrid Øyre Slind til NRK.