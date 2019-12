Brødrene Ingebrigtsen nekter å prioritere etter vinnersjanse: – Det handler om integritet

Under VM i Doha i månedsskiftet september/oktober løp Filip og Jakob Ingebrigtsen både 1500 og 5000 meter. Det endte medaljeløst.

Under OL i Tokyo kommende sommer, er en slik dobling i praksis umulig på grunn av tidsskjemaet.

Etter å ha avsluttet 2019 med terreng-EM i Lisboa søndag, fastslår begge at de satser på 1500 meter i OL. Og det gjelder selv om resultatene i forkant av OL skulle tilsi at sjansene for gull er større på 5000 meter – for eksempel ved at Timothy Cheriot fortsetter å totaldominere på 1500 meter.

– Aldri vært kjent for å gå letteste vei

– Vi har aldri vært kjent for å gå den letteste veien. For oss er det de store utfordringene som gir mestring, og det er de som motiverer, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Før han fortsetter:

– Det er tradisjonelt sett alltid sinnssykt høyt nivå på begge de distansene, så jeg ville nok valgt en annen distanse dersom det kun var medaljesjanse som gjaldt. Det handler om integritet.

SIDE VED SIDE: Filip og Jakob Ingebrigtsen prioriterer likt og stiller seg på samme startstrek i OL til sommeren. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Jakob Ingebrigtsen er regjerende europamester på begge distansene, men er heller ikke i tvil om hva som prioriteres.

– Er det ikke fristende å gå etter den distansen der det er størst vinnermuligheter?

– Ikke i det hele tatt. Den dagen jeg velger letteste utvei, så må jeg si meg ferdig med idrett, sier Jakob.

– Blir eldre og tregere

– Hvis det står mellom noe så er det 1500 meter som gjelder. I realiteten er det den øvelsen man har dårligst tid på å gjøre det bra på, i forhold til at man blir eldre og tregere, så jeg føler jeg har mange år til å gjøre det bra på andre distanser, fastslår 19-åringen, som avsluttet sin tid som junior med sitt fjerde terreng-EM-gull på rad i U20-klassen.

I seniorklassen klarte ikke Filip Ingebrigtsen å forsvare sitt EM-gull fra i fjor. Likevel fikk han svar underveis i løpet som gjør at 5000 meter i hvert fall kan være et reelt alternativ.

Denne sesongen har han slitt med magekramoper og pustebesvær på distanser fra 5000 meter og oppover. Det første til at han brøt VM-finalen på 5000 meter. Han var også kraftig preget av kramper under Hytteplanmila i oktober.

KVITT PROBLEMENE: Filip Ingebrigtsen klarte ikke forsvare gullmedaljen under EM i terrengløping i Portugal, men det viktigste for ham var at han fullførte løpet uten pusteproblemer. Foto: Pedro Rocha / AP

Endelig smertefri

Da ble det satt i gang utredning og behandling, som tydeligvis har fungert. For i Lisboa løp han ei drøy mil uten problemer.

– Sist konkurranse jeg sprang så var det et problem nesten fra første meter, som begrenser veldig mye. Her fikk jeg konsentrert meg om det jeg skulle og fikk aldri noen voldsomme problemer, konstaterer han.

Hadde utfallet vært motsatt, hadde han måtte vurdere å droppe distanser over 1500 meter.

– Da måtte jeg nok skrinlagt 5000 og fokusert mer på 800 og 1500 meter på en helt annen måte, for jeg klarer ikke å prestere når det blir så galt som det ble på Hytteplanmila, erkjenner Filip Ingebrigtsen.