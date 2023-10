Brødrene Ingebrigtsen åpner opp om Gjert: – Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt

I løpet av det drøyt halvannet året konflikten har vært offentlig, har ingen av partene fortalt detaljert om hva som skjedde.

Brødrene starter kronikken med å skrive at de aldri har ønsket å dele åpent om sin familiesituasjon, men at de velger å fortelle for å forsøke å få ro for alle parter.

De forteller at det er vondt å skulle fortelle.

SAMMEN: Her er brødrene sammen i VM i 2019. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

– Det er vondt fordi det rammer en person som har betydd mye for oss og vår karriere. Det rammer personer vi står nær. Og det rammer personer som aldri har bedt om å bli trukket inn i en offentlig konflikt, skriver brødrene i kronikken i VG.

Likevel skriver de at det føles viktig å snakke.

Gjert Ingebrigtsen har svart NRK igjennom sin advokat John Christian Elden:

– De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn.

Les hele svaret til Gjert Ingebrigtsen lenger ned i saken.

Les også: Gjert Ingebrigtsen åpner opp - sier unnskyld til kona

– Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt

Brødrene skriver at da de brøt med Gjert, trodde de at de skulle klare å håndtere situasjonen på en ryddig måte, uten å måtte fortelle om bakgrunnen for bruddet. Det innser de at ikke er mulig, skriver brødrene.

Videre skriver de at det gjør vondt å fortelle, men at det føles riktig.

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, skriver brødrene Ingebrigtsen.

– På en eller annet måte har vi akseptert dette. Vi har levd med det, og i voksen alder har vi gått videre. Vi trodde i hvert fall det. I ettertid skjønner vi at det var naivt. Men for to år siden rammet den samme aggresjonen og fysiske avstraffelsen på nytt.

Brødrene skriver at hendelsen for to år siden fikk begeret til å renne over. Da valgte de å bryte med sin far, og dermed ble det også umulig at han kunne fortsette som trener.

Dette svarer Gjert Ingebrigsten via advokat Elden Ekspander/minimer faktaboks – De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn. – At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til – om enn alt for sent. – Vår familie har levd i offentlighetens søkelys i mange år, og vi har valgt å slippe offentligheten inn i livene våre gjennom tv-serier, intervjuer og mye annet. At det i dette offentlige familielivet skal ha forekommet voldsutøvelse er utenkelig. Det norske folk har fått se livene våre, på godt og vondt. – Jeg er langt fra perfekt som far og ektemann, men jeg er ikke voldelig. – Først og fremst er dette en tragisk situasjon for min familie – at vi har kommet dit at vi sprer uriktige beskyldninger mot hverandre i media. Det gjør meg dypt ulykkelig. – Hvordan vi skal komme oss forbi dette vet jeg ikke – men vi må prøve.

Langvarig konflikt

BRUDD: Gjert var ferdig som trener for sønnene i februar 2022. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Konflikten går helt tilbake til februar i fjor, da det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen var sykmeldt og ikke lenge skulle fungere som trener for sønnene Henrik, Filip og Jakob.

I etterkant ble det kjent at det var en familiekonflikt som ar årsaken til bruddet, og siden den gang har konflikten eskalert.

I VM i sommer ble situasjonen enda mer opphetet, og de siste ukene har temperaturen økt ytterligere. Blant annet bestemte NIF at Gjert ikke skulle få akkreditering til kommende mesterskap.

Torsdag kveld opplyser forbundet at den nye informasjonen fra brødrene skal skjerpe deres arbeid.

– Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat.

På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet. Det vil inntil videre ikke gitt ytterligere kommentarer fra Norges Friidrettsforbund.