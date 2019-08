Brødreduoen drømte om å padle sammen i OL – så fikk Amund blodkreft

– Vi dro på Olympiatoppen for å ta noen blodprøver, vanligvis så gir ikke de blodprøvene noe utslag. Jeg har tatt hundrevis av blodprøver, men ting skyldes vanligvis bare at vi har trent litt for hardt. Men så ringte de fra Rikshospitalet dagen etter og så fikk vi den beskjeden. Det kom ut fra intet. Det er ikke mange dager siden vi trodde vi skulle til VM og at alt var greit, forteller storebror Eivind til NRK.

PREGET: Eivind Vold møtte pressen på Årungen, én uke etter at broren fikk påvist blodkreft. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Utenfor padlernes klubbhus på nasjonalarenaen Årungen, møter Eivind Vold NRK. Ikke på vannet, slik det vanligvis er, og ikke med et bredt smil som vanlig etter en godkjent økt.

For én uke siden fikk broren Amund påvist akutt lymfoblastisk leukemi, blodkreft. Han er nå i gang med cellegiftbehandling på Rikshospitalet.

– Amund er broren min, men han er også lagkamerat min. Vi bor sammen, og vi gjør alt sammen. Han er min beste venn. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, det er bare helt surrealistisk, forteller eldstebror Vold.

– Han er en kriger

Beskjeden slo ned som lyn fra klar himmel i padlemiljøet. Den tidligere doble OL-vinneren, Eirik Verås Larsen, er nå sportssjef i Norges padleforbund, og mottok beskjeden sist fredag.

– Det er en helt uvirkelig beskjed å få, det er det. Så det var et sjokk i starten for alle. Samtidig så har det nå gått litt tid og man har på en måte fått litt mer informasjon om hva dette innebærer for Amund. Det gjør at vi alle sammen ser det løpet han skal igjennom, og at det faktisk er et stort lys i enden av tunnelen, forteller Verås Larsen til NRK.

SPORTSSJEF: Etter sin aktive karriere har Eirik Verås Larsen vært sportssjef i Padleforbundet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han forteller videre at Amund står overfor en tøff behandling over 30 dager, og at veien videre for padletalentet vil bli kartlaget etter det.

Og nettopp det at Amund er en hardtsatsende padler, tror broren Eivind gjorde og vil gjøre en forskjell i tiden som kommer.

– Den er veldig eksplosiv den sykdommen, så jeg tror det at han driver med idrett og kjente det såpass tidlig. Det var bare på en økt at han kjente at noe var gærent. Hadde han ikke drevet med idrett så hadde han sikkert latt det gå. Sånn jeg har skjønt det så er det ikke mange uker eller måneder det tar før den sykdommen er dødelig, forteller Eivind og fortsetter:

– Sånn sett var det lit flask at han har idretten og at vi fant det såpass tidlig. Det at han er så godt trent og såpass ung, tror jeg bedrer prognosene hans. Så vi tror alle rundt ham at han kommer sterkere tilbake, han er en kriger. Han er fortsatt ung om to år når behandlingen er ferdig.

– Vi skal gjøre litt ekstra for ham

Og padlesporten har heller ikke sett det siste av eldstemann Vold. Til tross for brorens sykdom, reiser han til VM i Ungarn for å padle.

– Jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg, selv om det som har skjedd, så skal jeg dra til VM å prøve å gjøre det best ut av det. Jeg tror at hvis jeg hadde droppet det, så hadde det bar gjort situasjonen verre. Jeg vil til VM og det er OL-kvalik for neste år. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å gjøre det bra der, noe annet vil bare gjøre det verre, tror jeg.

NY MAKKER: Med seg til VM får Eivind Vold den ny makkeren Lars Magne Ullvang Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Med seg får han Lars Magne Ullvang. Drømmen om å padle med broren i neste års OL er knust, men Eivind gir seg ikke.

– Det minsker nok sjansene nå som vi hadde forberedt oss i en K2, og det var målet for neste år. Så minsker det sjansene for OL, i og med at det er nå kvaliken er. Jeg og Ullvang har kjørt fort sammen før, men med en uke å forberede oss på, tror jeg vi må ha litt flask rett og slett, forteller Vold og fortsetter:

– Alt kan være mulig, og jeg tror spiriten til Amund kommer til å sitte i den båten der, så vi skal gjøre litt ekstra for ham.