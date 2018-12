Britiske medier: Solskjær glohet kandidat som ny Manchester United-manager

«Solskjær en av de ledende kandidatene til å ta over jobben som midlertidig manager etter José Mourinho», skriver The Telegraph.

Ifølge ESPN er det to navn som står på blokken til ledelsen i Manchester United når de nå jakter en midlertidig manager. Det ene er Solskjær, og det andre er Laurent Blanc.

Begge har en forhistorie i klubben som spillere.

Sky Sports meldte tidligere tirsdag at klubben skulle ha på plass en midlertidig manager i løpet av 48 timer.

Kan møte gamleklubben

Det betyr at om Solskjær skulle bli ansatt i rollen som Mourinhos foreløpige arvtaker vil han ikke bare gjøre retur til Manchester. Søndag kveld spiller klubben bortekamp mot Cardiff.

Solskjær var manager i den walisiske klubben i 2014-sesongen, som endte med nedrykk.

Etter bare litt over ti måneder i manager-stolen i Cardiff fikk Solskjær sparken fra klubben.

NRK har ikke lyktes å få kontakt med Molde-manageren. Styreleder i MFK Leif Arne Langøy ønsker ikke kommentere spekulasjonene rundt Solskjær som mulig United-manager. Klubbdirektør Øystein Neerland ønsker heller ikke å kommentere saken.

Selv opplyser klubben på sine egne hjemmesider at en midlertidig manager vil lede Manchester United ut 2018/2019-sesongen samtidig som de jobber med å finne en permanent løsning.

Flere minneverdige øyeblikk

Solskjær har fortsatt en stor stjerne i Manchester etter sin lange karriere med den røde djevelen på brystet.

I 1999 vant han mesterligaen med klubben etter å ha avgjort finalen mot Bayern München langt inn i overtiden med en nærmest udødeliggjort scoring.

MESTERLIGA-VINNER: Ole Gunnar Solskjær avgjorde mesterligafinalen mot Bayern München i 1999. Her løfter han trofeet sammen med Ronny Johnsen og Teddy Sheringham. Foto: DAN CHUNG / REUTERS

Av Manchester-publikummet ble han døpt «The Baby-faced Assassin» på grunn av sitt unge utseende og enorme målteft.

Solskjær var som spiller kjent for å kunne kom inn fra benken og avgjøre kamper. I 1999 skapte han også et minneverdig øyeblikk da han ble byttet inn 18 minutter før slutt og scoret hele fire mål mot Nottingham Forest.

I 2007 la han skoene på hyllen etter å spilt 235 kamper og scoret 91 mål for Manchester United. Han gikk så inn i en trenerrolle i klubben. Frem til han tok over Molde i 2011 fungerte Solskjær som hovedtrener for Manchester Uniteds reservelag.