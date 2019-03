Britiske medier: Solskjær får under halvparten av Mourinhos lønn

Solskjærs vikariat i sjefsstolen på Old Trafford har ført klubben til 14 seire på 19 kamper, blant dem en sensasjonell sammenlagtseier over Paris Saint-Germain i Champions League.

Før Solskjær ble ansatt hadde José Mourinho ført klubben til den verste sesongstarten på 28 år.

Ifølge Manchester Evening News har kilder innad i klubben fortalt at «den gamle United-ånden» er tilbake, og at managerlegenden Sir Alex Ferguson har inntatt en sentral rolle.

«Den enorme fremgangen under Solskjær og den harmoniske atmosfæren i stallen har overbevist United-styret om å utpeke ham som klubbens neste manager,» skriver avisen.

Kontrakten skal ha blitt signert torsdag morgen, og Solskjær skal ha fått beskjed om at jobben er hans i forrige uke.

Solskjær er ansatt på en treårskontrakt. Ifølge Daily Mail og flere andre britiske tabloidaviser, får Solskjær en årslønn på sju millioner pund (tilsvarer nærmere 80 millioner kroner).

Det er under halvparten av de 18 millioner pund Mourinho tjente i året – frem til han fikk sparken før jul.

Spekulasjonene stemmer mer eller mindre overens med det Sky Sports meldte i desember. Da skrev de at Solskjær ville få ni millioner pund i året, noe som fortsatt ville vært halvparten av Mourinhos lønnssjekk.

Ole Gunnar Solskjær med sin gamle manager, Sir Alex Ferguson. Skotten skal nå være svært involvert, og støttet Solskjær som managerkandidat. Foto: Jon Super / AP

«Umiddelbar heltestatus»

Daily Mail skriver også at Solskjær allerede har vært i omfattende diskusjoner om spillere han ønsker seg når overgangsvinduet åpner etter sesongen, og at han vil få et romslig budsjett.

Flere tabloider boltrer seg allerede i overgangsrykter.

– Dette handlet ikke bare om resultater. Dette handlet om hele tilnærmingen til Ole, stilen hans, behandlingen av spillere og den sterke tilknytningen til klubbkulturen, sier en ikke navngitt kilde til avisen.

Avisen skriver videre at Solskjær fikk umiddelbar heltestatus blant United-fansen, og viser igjen til sangen «Ole's at the wheel», som er basert på Stone Roses-låten «Waterfall».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Den sjokkerende forvandlingen har fått United-fans til å drømme om tidligere storhetstider igjen. De spiller eventyrlysten fotball, de bruker spillere fra ungdomsakademiet og fansen synger igjen,» skriver Daily Express.

Daily Express mener også å vite at Ferguson har anbefalt Solskjær på det sterkeste, og at vikaransettelsen blir ansett som en genistrek.

«Arbeidet hans de siste fire månedene har tatt United tilbake mot gullalderen på 1990-tallet, og (direktør) Ed Woodward hadde ikke noe annet valg enn å ansette ham,» skriver avisen videre.

Fotballnettstedet FourFourTwo mener nostalgi har spilt en stor rolle, men at Solskjær har «gjenopprettet klubbens tapte identitet».

Paul Pogba er en av stjernespillerne som underpresterte før Solskjær tok over. Foto: John Sibley / Reuters

– Imponerte styret

Daily Telegraph skriver også at styret er imponert over Solskjærs evne til å få det beste ut av spillere som slet under José Mourinho, samt bruken av unge spillere.

Tabloidavisen The Daily Mirror har regnet ut at vikarmanagere som blir fast ansatt, beholder jobben i 594 dager i snitt. I Premier League synker tallet til 352 dager.

«Basert på denne statistikken kan Solskjær like godt være på utkikk etter en ny jobb neste år», skriver avisen.

En rekke nåværende og tidligere spillere har gitt sin støtte til Solskjær, og flere av dem jubler nå som ansettelsen er et faktum.

«Både spillerne og staben ble overbevist om at han hadde gjort nok til å få jobben lenge før dagens kunngjøring,» skriver Evening Standard.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.