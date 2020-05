Britiske medier: Premier League starter opp igjen 17. juni

BBC og Telegraph har fått bekreftet at vedtaket er gjort, selv om møtet fortsatt pågår. De to første kampene er Aston Villa – Sheffield United og Manchester City – Arsenal. Når de er spilt, vil alle lagene ha spilt 29 kamper og ha ni kamper igjen.

Dermed starter ligaen opp etter tre måneders pause. Sist kamp var da Leicester slo Aston Villa 4–0 13. mars.

19.–21. juni blir det runde gjennom helgen.

Siste runde i august

Tidsplanen ble lagt fram på klubbenes videokonferanse onsdag. Det er meningen at eliteserien skal spilles ferdig innen helgen 1. og 2. august. FA-cupfinalen skal spilles lørdagen etter.

Det har vært pause i Premier League siden 9. mars på grunn av viruspandemien. Klubbene har den siste tiden trappet opp treningen gradvis i henhold til strenge smitteverntiltak. Samtidig testes spillerne jevnlig for viruset.

GRØNT LYS: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) og Manchester United kan endelig komme i gang med sesonginnspurten. Foto: Martin Rickett / Martin Rickett

Representanter for spillerne ga på en videokonferanse tirsdag tommelen opp for trening med kontakt. Onsdag ble siste opptrapping av treningsaktivitet godkjent av klubbene, og torsdag var duellspillet tilbake på trening.

12 positive koronatester

Premier League har gjennomført et heftig testprogram siden oppstarten. BBC skriver at 2.752 tester er gjennomført på spillere og ledere. Testprogrammet innebærer at spillere og trenere i samtlige klubber testes to ganger i uken.

Så langt har 12 stykker testet positivt på covid-19 i Premier League, ifølge den britiske TV-kanalen.

TESTET POSITIVT: Watfords Adrian Mariappa er blant spillerne som har testet positivt. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Vedtaket på torsdagens møte er et langt steg framover for ligaens «Project Restart». I en tidligere fase ble det snakket om at 12. juni var ligaens foretrukne startdato, men flere trenere framholdt at det ville gi for kort oppkjøring og medføre betydelig skaderisiko. Torsdagens valg av dato var derfor ventet.

Nekter å trene med laget

Flere spillere har nektet å trene med sine respektive lag, blant annet Watford-kaptein Troy Deeney og Chelseas midtbanespiller N'Golo Kante.

Tottenham-spiller Danny Rose har vært meget kritisk til oppstart i juni. 20. mai ble han sitert på at han mener spillerne «behandles som labrotter».

KRITISK: Tottenhams Danny Rose. Foto: Eddie Keogh / Reuters

– Folk mener at vi skal returnere til å spille fotball, som om vi er laboratorierotter eller forsøkskaniner. Vi skal eksperimentere oss gjennom denne fasen og se om det fungerer, sier han til podkasten Lockdown Tactics.

– Jeg kan tenke meg at folk hjemme sier «de tjener så mye penger at de får begynne igjen», sa Rose den gang.