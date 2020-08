Han ble også funnet skyldig i krenkende atferd og å motsette seg pågripelse. Dermed ble briten funnet skyldig i alle tre tiltalepunktene mot ham.

Det melder SkySports og flere andre britiske medier.

Kanalen melder også at forsvarsspilleren er dømt til 21 måneder og 10 dager i fengsel, men at straffen blir betinget da det var hans første lovbrudd og anklagene var forseelser.

Anker dommen

Maguire var involvert i en konfrontasjon med politiet utenfor et utested på ferieøya Mykonos i forrige uke.

Tirsdag kom saken opp for retten på den nærliggende øya Syros, og det ble rettet beskyldninger om vold fra begge parter.

I en uttalelse til SkySports sier briten at han vil anke dommen.

– Etter høringen i dag, har jeg bedt mine advokater om å umiddelbart informere retten om at vi anker. Jeg er fortsatt sikker på vår uskyld i saken, sier Maguire i uttalelsen og fortsetter:

– Jeg er fortsatt sterk og sikker på vår uskyld i denne saken. Om noe er det jeg, min familie og våre venner som er ofrene.

RETTEN: Harry Maguire her fra Syros etter at han forlot rettsbygningen i forrige uke. Foto: INTIME / Reuters

Og i rettsforhandlingene i Hellas skal det ha foreligget ulike versjoner av hendelsesforløpet som ledet til dommen.

Maguires forsvarer hevdet at fotballstjernens søster Daisy besvimte etter angivelig å ha blitt injisert med et stoff av to albanske menn, noe som førte til et slagsmål. Deretter skal Maguire og hans følge ha bedt om å bli kjørt til sykehus, men i stedet ble de tatt med til politistasjonen.

Der hevder Maguire at han ble sparket av en politimann, og at det ble ropt til ham at «karrieren din er over».

Aktoratet hevdet på sin side at en politimann ble dyttet så hardt at han falt, og at Maguire gjentatte ganger forsøkte å betale seg ut av situasjonen.

Med i landslagstroppen

Maguire møtte ikke selv i retten tirsdag. Han var til stede under et innledende rettsmøte i helgen, men ble så løslatt. United-stjernen har reist hjem til England.

MED I TROPPEN: Tirsdag ble Harry Maguire tatt ut til englands landslagstropp som møter Island og Danmark. Foto: FABRICE COFFRINI

Maguire ble tidligere tirsdag tatt ut i Englands landslagstropp til nasjonsligakampene mot Island og Danmark, men han kan bli strøket etter den fellende dommen.

– Jeg har snakket med Harry og fått høre hans historie, som er veldig ulik den som har blitt rapportert. I disse tilfelle kan tenker jeg at man må ta avgjørelser basert på de fakta du kjenner til, sa englands landslagstrener, Gareth Southgate, om uttaket til BBC og fortsatte:

– Skulle faktaene eller informasjonen endre seg, så må jeg revurdere den avgjørelsen.