Britiske media: – Bale til Kina

Fleire britiske media, mellom andre BBC, skriv at Gareth Bale skal vere på veg til kinesiske Jiangsu Suning for ei løn på over 10 mill kr i veka.

Bale er i unåde hos Real Madrid-trenar Zinedine Zidane, og ifølgje sportsavisa Marca vil Real la Bale gå gratis, trass i at han har tre år att av kontrakten.

Han spela 28 minutt i Reals 3-7-tap for Atletico Madrid i natt, i ein kamp der Atleticos Diego Costa scora fire mål før han blei utvist.