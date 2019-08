Britens utrolige vei inn i verdenstoppen: – Hadde null peiling på langrenn

Britiske Andrew Musgrave ler godt. Det første spørsmålet han må svare på er hvordan langrennsinteressen i fotballgale Storbritannia.

– De fleste synes det er skikkelig rart at du driver med ski oppover. De spør, «tar du ikke ski-heis altså?». Det er ikke den største idretten der. Vi får litt oppmerksomhet når det er OL hvert fjerde år. Det er mange småveier du kan gå bra på rulleski nordøst i Skottland. Men folk ser veldig rart på deg, sier Musgrave – for øvrig på flytende norsk. Mer om hvorfor lengre ned.

Sammenligner med Ingebrigtsen

– Den nærmeste du kan sammenligne med er Team Ingebrigtsen i Norge. Det er like stor sannsynlighet at vi får frem en verdensmester på 1500 meter løping som at vi (i Storbritannia) kan få frem en som vinner medalje i langrenn, sier Musgraves norske trener i det britiske landslaget, Hans-Kristian Stadheim – før han fortsetter:

– Men det er som Gjert Ingebrigtsen sier. Det er ingen grunn til at nordmenn ikke skal være gode i friidrett. Dette har med klimatiske og kulturelle forhold å gjøre. Det er kultur som er betingende for hva slags idrett folk velger i et samfunn.

Saken fortsetter under bildet.

TRENER FOR BRITENE: Hans Kristian Stadheim, her avbildet under sist sesongs Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Har imponert i sommer

Musgrave er kanskje ikke den aller mest kjente langrennsløperen som tar fatt på den første av fire distanser under Toppidrettsveka torsdag kveld. Aleksandr Bolsjunov skal også gå langløpet på 47 kilometer på Hitra. Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Iivo Niskanen og Dario Cologna stiller også til start.

Sammen med dem seiler briten Musgrave opp som en av de største favorittene.

For foran Sergej Ustjugov, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe vant Musgrave den 60 kilometer lange distansen under Blinkfestivalen for bare noen få uker siden. Like råsterk var han da kraftprøven Lysebotn Opp skulle stakes dagen etter. Han vant like gjerne da også. Nå skal 29-åringen igjen yppe seg mot det beste verden har av langrennsløpere.

– Formen er grei og kommer til å være like bra som under Blinkfestivalen. Jeg har hørt at løypa er fin og kupert. Det passer meg bra, sier Musgrave.

– Han han en like bra dag som på Blink, så bør han kjempe om pallplass. Med flyt kan det bli seier, kommenterer Stadheim.

Saken fortsetter under bildet.

FØRST OPP: Andrew Musgrave, her snart førstemann over målstreken under stakekonkurransen Lysebotn Opp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Fra England til Skottland og Alaska

Men hvordan kan en brite være topp ti på resultatlistene i VM, prege verdenseliten i langrenn på rulleski denne sommeren og ha mål om både pall- og seiersplasseringer i verdenscupen kommende sesong?

I barndommen var det langt til snøkrystaller, løypemaskiner, staver og langrennsski.

Faren hans jobbet i oljeindustrien noe som innebar mye flytting da han var yngre. Musgrave ble født i Sør-England og bodde der 12 måneder av livet sitt. Deretter flyttet familien til et sted på Shetland, øygruppen som tilhører Skottland, hvor de ble værende i fem år.

Fra seksårsalderen var familien igjen på flyttefot. Denne gangen ventet seks år i Alaska. Det var der Musgrave lærte seg å gå på ski. Han var med på enkelte barneskirenn, men følte seg «absolutt ikke god» blant de andre barna, men lærte seg grunnferdighetene på ski, noe som var helt avgjørende.

– Så flyttet vi tilbake til nord i Skottland da jeg var elleve. Det er det som er hjem for meg. Det var der jeg gjorde ferdig barne-, ungdoms- og videregående skole. Litt utenfor Aberdeen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å fortsette med langrenn. Men helt tilfeldig var det en skiklubb med blant annet langrenn der vi flyttet.

Saken fortsetter under bildet.

IVRIG: En 12 år gammel Andrew Musgrave går skirenn i utlandet. Foto: PRIVAT

Kunne gå vintre uten snø

Musgrave følte skiklubben Huntly var stedet å bli kjent med andre barn da de flyttet til Skottland. Etter hvert ble han interessert i å trene mer og de møttes til økter rundt annenhver uke på den tiden.

Deretter ble det gradvis mer og mer. Men for det meste rulleski.

– Der jeg kommer fra har vi en skuter. Den kan kjøre løyper i skogen om det kommer nok snø. Men det varierer jo veldig. Noen år kan du få en måned i strekk med skigåing. Andre år får du ikke snø overhodet. Da blir det mer rulleski enn ski, sier Musgrave og humrer.

Saken fortsetter under bildet.

GODT DRIV: På Andrew Musgrave (foran), her under et rulleskirenn i Skottland i hans yngre dager. Foto: PRIVAT

Nærmet seg kritisk punkt

Men én ivrig britisk skiløper ble plutselig til fem-seks stykker gjennom de tidlige tenårene. Gjengen bestemte seg for å reise bort en eller to ganger i året for å ha samlinger på snø. Turen gikk enten til Mellom-Europa eller Norge.

Da han nærmet slutten av tenårene nærmet den ferske karrieren seg et kritisk punkt, der blant annet en kjent tidligere norsk landslagstrener skulle spille inn i avgjørelsen om å fortsette satsingen.

Ønsket til Norge av landslagstrener

For han stod ved et veiskille. Skulle han satse på langrenn?

I Storbritannia gjør man ferdig videregående skole året før man gjør det i Norge. Han hadde tenkt å studere kjemi i hjemlandet et sted. Men etter å ha tenkt seg nøye om, valgte han et friår i stedet.

Han jobbet hardt på sommeren og bestemte seg for å være borte hele vinteren. Han tok med seg gjengen fra Skottland og reiste rundt det året. Han ble brått en veldig mye bedre skiløper etter en hel vinter på snø.

Bekreftelsen på at han hadde gjort en god jobb kom da han havnet på topp ti-listen i junior-VM.

Det mesterskapet ble han også kjent med Roar Hjelmeset, mannen som senere i mange år var trener for Therese Johaug, Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, for å nevne noen.

Saken fortsetter under bildet.

DAMETRENER: Roar Hjelmset, her fra tiden han var damelandslagstrener, for blant andre Marit Bjørgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norskkurs

For i 2008 var Hjelmeset fortsatt ansatt ved Hovden skigymnas. Musgrave forteller at han som senere skulle bli norsk landslagstrener syntes det var så stort at en fra Storbritannia hadde gjort det så bra og mente han burde trene på Hovden.

«Det hørtes sinnssykt mye råere ut enn å studere i England», tenkte Musgrave den gangen. Han droppet rett og slett å bli i Storbritannia og dro til Hovden året etterpå. Da var han junior på siste året og flyttet inn på hybelbygg med de andre løperne.

– Jeg var jo ferdig med skolegangen. Men jeg deltok på alle fellestreningene og gikk på norskkurs med en 45 år gammel mann fra Polen og noen gamle damer fra Burma. Jeg trivdes veldig bra der. Jeg lærte sykt mye om trening og hvordan de norske trente.

Treneren kunne bare rugby

Det er verdt et eget avsnitt det som omhandler Musgrave og hans britiske lagkompiser treningsregime som unge, sultne skiløpere. Blant dem Andrew Young, som også er en del av det britiske langrennslandslaget i dag.

Treneren deres fra Huntley skiklubb var nettopp faren til Young. Han hadde alltid skrevet treningsplanen deres. Han var imidlertid ingen langrennstrener.

– Han hadde spilt rugby selv og hadde null peiling på langrenn og utholdenhetsidrett, sier Musgrave og humrer igjen.

– Men jeg tror også vi har hatt en fordel av å ikke komme fra Norge og ha trent som dem. Vi måtte hele tiden finne våre egne treningsmetoder. Vi gjorde mye våre egne ting. Og det tror jeg faktisk gjorde oss gode.

Pallplass i senior-NM

Før han ble seniorløper fikk Musgrave oppleve å vinne junior-NM. Det var ikke hvem som helst han slo på 10 kilometer i fristil. Det var nemlig Finn-Hågen Krogh.

Men inn i seniorrekkene i 2010/2011-sesongen ble det mer alvor. Musgrave valgte å flytte til Lillehammer og startet å gå for et seniorlag der. Han mener selv de ble en gjeng som var veldig motivert for å gjøre en rå jobb på trening. Det viste seg også på resultatlistene. For det siste året på Lillehammer i 2012, havnet han på pallen under NM på Voss.

Saken fortsetter under bildet.

Martin Johnsrud Sundby blir norgesmester på ski 15 km individuell fri teknikk på Voss torsdag. Andre beste tid hadde Andrew Musgrave, mens Ronny Fredrik Ansnes tok tredjeplassen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Høsten 2012 fortsatte det britiske langrennstalentet karrieren i Trondheim. Musgrave hadde fått plass på et sivilingeniør-studium på NTNU. Oppturene i sporet fortsatte. Det første store han gjorde var under NM i 2014.

Det er det norgesmesterskapet som går like etter nyttår som faktisk betyr noe. I Norge ofte brukt som kvalifiseringsrenn til mesterskap. I Lillehammer-løypene skulle Norges beste løpere måle krefter rundt en måned før lekene i Sotsji-OL 2014.

– Men jeg vant sprinten der. Jeg vant foran alle som skulle kvalifisere seg til laget. Da tenkte jeg at jeg faktisk kunne vinne i Sotsji. Men jeg var i form altfor tidlig. OL gikk til helvete... sier Musgrave mens han mimrer om det som var hans virkelige gjennombrudd på en stor og viktig scene.

Saken fortsetter under bildet.

SLO NORGESELITEN: Andrew Musgrave (midten) på pallen sammen med Ola Vigen Hattestad og Finn Hågen Krogh under NM på Lillehammer i 2014. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han hadde tross alt slått det som senere skulle bli den olympiske mesteren, Ola Vigen Hattestad, i den konkurransen.

– Det var, selv om jeg hadde greie resultater fra før, første gangen at folk fikk høre navnet mitt. Etter det ble jeg kjent også utenfor miljøet. For det var stort altså, det var sjukt stort.

Skal ta steget

Men det var ikke sprint, men istedet distanse som skulle bli Musgraves fårse. De siste fem årene har han solide resultater i verdenscup. Bare sist sesong har han fem plasseringer blant de ti beste i begge stilarter. I VM i Seefeld fikk han to åttendeplasser på femmil og 15 kilometer, samt en syvendeplass 30 kilometeren med skibytte.

– Nå er planen å ta det siste steget opp og vinne. Det er på tide å få noen verdenscupseire. Jeg har ingen fra før. Jeg er jo heller ikke så ung og lovende lengre. Jeg blir 30 til våren. Nå gjelder det å begynne å gå fort, sier Musgrave.

Saken fortsetter under bildet.

YPPET SEG I VM: Andrew Musgrave, her fra 15 kilometer klassisk under VM i Seefeld, der han ble nummer åtte. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Har ikke vært i situasjonen før

For trener Stadheim er det nå snakk om små detaljer som skiller Musgrave fra en seier og en åttendeplass. Han mener det nå handler om perfeksjonering av ting de vet fungerer, sørge for at totalbelastningen i livet er riktig.

Ifølge Stadheim har Musgrave per sesong mellom 2017 og 2019 blitt et halvt minutt bedre på et skøyterenn på 15 kilometer. Nå skal han «bare» ta igjen det siste halvminuttet, som treneren sier.

– Det er en utfordring. På en maksdag er han god nok til å vinne verdenscuprenn. Men på Martin Johnsrud Sundbys nivå så kjemper du om topp seks på en grei dag. På en bra dag er du på pallen og har du en maksimal dag så vinner du. Det er små detaljer som skiller.

– En viktig ting med Andrew er at vi ikke må glemme at han kun har vært i verdenseliten de siste to sesongene. Denne situasjonen har han ikke vært i før. Det er lett å sitte på sidelinjen og vurdere taktiske valg og disposisjoner som for dårlig. Men når du aldri har vært der før... Nordmenn er ferdig med disse tingene når de er U23-løpere. Nå er han tryggere på valg og disposisjoner, sier Stadheim.

PS: Om det blir seier i Toppidrettsveka eller til vinteren vet ingen. Men Musgraves kamp i langløpet på Hitra mot de største stjernene kan i hvert fall følges både her på NRK.no og på NRK 1 og 2. Sendestart er klokken 18.25 torsdag kveld og varer til klokken 20:55.