– Det er en skikkelig sensasjon!

Det sa Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft etter at Bristol City sendte Manchester United ut av ligacupen.

Det engelske Championship-laget vant 2–1 etter en overtidsscoring av Korey Smith.

Etter at sluttsignalet gikk på Ashton Gate ble det banestorming, og publikum flokket seg rundt heltene i rødt. Ikke Manchester United og Zlatan Ibrahimovic, men Bristol City og spiller nummer syv Korey Smith.

JUBEL: Bristol Citys trener Lee Johnson etter å ha sendt ut Manchester United. Foto: David Klein / Reuters

Alle ville ha en bit av helten som sendte United ut av ligacupen.

– Enorm entusiasme

Det var hjemmelaget fra nivå to som tok ledelsen i kvartfinalen onsdag kveld. Joe Bryan leverte et kremmerhus da han banket ballen i krysset etter 51 minutter. Bristol Citys tid i himmelen ble kort; syv minutter senere banket Zlatan Ibrahimovic inn 1–1 på et frispark.

På stillingen 1–1 svingte kampen fram og tilbake. Manchester United i utgangspunktet skal være et langt bedre lag, men også Bristol City hadde sjanser til å avgjøre.

– Jeg er imponert over Bristol City. De går for seieren selv om det er 1-1. Det er en enorm entusiasme i måten de spiller på, sier Fjørtooft i Viasats TV-studio.

To og et halvt minutt på overtid smalt det bak Manchester Uniteds keeper Sergio Romero. Ballen endte opp hos Korey Smith, som satte inn 2–1 via bakken.

Hektisk i London

Chelsea så ut til å gå mot en enkel 1-0-seier over Bornemouth etter en tidlig scoring. Men etter 88 minutter banket Dan Gosling inn 1-1, og det så ut til å gå mot ekstraomganger på Stamford Bridge.

Men de blåkledde gikk rett i strupen på Bournemouth. 13 sekunder etter avspark kunne Alvaro Morata sette inn 2-1, og Chelsea er i semifinale.

Det betyr at Manchester City, Arsenal, Chelsea og Bristol City er klare for semifinale i ligacupen.