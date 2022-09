– Uansett hvordan han treffer ballen, uansett hva han gjør, så går ballen inn, konkluderte Viasat-kommentator Kasper Wikestad da Haaland satte inn 2–0 for City.

Nordmannen fortsetter å gjøre akkurat som han vil på balløya. Lørdag var han nærmest usynlig de første 15 minuttene mot Wolverhampton, men så eksploderte det på Molineux Stadium:

Haaland mottok ballen og satte fart mot et ryggende Wolves-forsvar. Fra 17 meter banket han ballen i venstre hjørnet med høyrebeinet – bak en José Sá i full strekk.

HOPPENDE GLAD: Erling Braut Haaland står nå med elleve scoringer i ligaen. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Scoringen, som kom etter hans tredje berøring på ballen, var på ingen måte vakker. Men det bryr nok Haaland seg fint lite om.

– Haaland er igjen «the main man», men resten av laget leverer også bunnsolid, oppsummerte Viasat-ekspert Tor Ole Skullerud mot slutten av kampen.

Manchester City vant til slutt kampen 3–0 etter scoringer av Jack Grealish og Phil Foden, i tillegg til Haaland.

– Kampen startet veldig bra for oss med de to målene og det røde kortet. Det var en utrolig seier. Vi slet mye etter pause frem til Phils (Foden) mål, så mye ære til Wolves. sa Manchester City-manager Pep Guardiola til BT Sport etter kampen.

Etter lørdagens scoring står Haaland med elleve nettkjenninger i Premier League. Fulhams Aleksandar Mitrovic er nestemann på toppscorerlisten med seks mål.

Nå venter landslagspause for spillerne.

– Jeg krysser fingrene for alle spillerne som kommer tilbake i form, men det er viktig for dem før VM, men forhåpentligvis kommer de bra tilbake og er klare for derbyet, sier den spanske treneren videre og sikter til kampen mot Manchester United 2. oktober.

LEKER SEG: Erling Braut Haaland fortsetter å herje foran målet. Foto: CARL RECINE / Reuters

Slettet ny målrekord

Nok en gang tok ekspertene til Twitter for å hylle superspissen fra Rogaland.

– Scorer med feil fot utenfor 16-meteren også nå. For et beist Haaland er. Scorer mål på alle mulige måter, og bookmakerne kan snart utbetale gevinst til de som har tippet Haaland som toppscorer i Premier League denne sesongen, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Tidligere storscorer Gary Lineker fortsetter å la seg forbløffe.

MÅLTYV: Gary Lineker bøttet inn mål da han var aktiv. Nå hyller han Haaland for det samme. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Haaland flytter seg enda et mål nærmere Alan Shearers målrekord i Premier League, skriver han på Twitter.

Rekorden i Premier League er det Alan Shearer som har på 260 scoringer.

Haaland har slettet rekorder nærmest hver kamp han har spilt denne sesongen, og lørdagens oppgjør var intet unntak: Nordmannen er nå den første i historien til å score i sine fire første bortekamper i Premier League, ifølge Opta.

Med totalt 14 mål på 824 minutter snitter nordmannen med ett mål per 59. minutt han har spilt for Manchester City. I Premier League er snittet helt nede på ett mål per 52. minutt.

MARKERING: I det 70. minutt stoppet kampen opp mens både publikum og spillere ga ett minutt applaus for nylig avdøde dronning Elizabeth. Foto: PETER POWELL / Reuters

Kåret til månedens spiller

Haaland-oppvisningen kommer bare noen timer etter at 22-åringen ble kåret – som første nordmann i historien – til månedens spiller i Premier League. Haaland fikk prisen for sine prestasjoner i august.

På pressekonferansen etter prisutdelingen fant City-manager Pep Guardiola frem de store ordene for å beskrive hvordan det er å ha Haaland i laget.

– Han er en perfekt person, og en fin fyr. Det er det viktigste. Kvaliteten hadde han før han kom hit. Han har fortsatt å gjøre det han har gjort fra før, vi har ikke lagt til en masse ting, forklarer Guardiola.