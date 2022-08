Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding tirsdag.

– Jeg har vært ansatt i Skiforbundet i 17 år, de siste fire årene som generalsekretær, og er stolt og glad for kunne overlevere et forbund med en svært solid økonomisk plattform, sier Ingvild Bretten Berg i pressemeldingen.

– Gjennom dette har forbundet under min ledelse iverksatt satsinger på flere viktige områder for å kunne utvikle norsk skiidrett på en best mulig måte i årene framover. Jeg ser nå fram til å kunne ta fatt på nye og spennende oppgaver.

I pressemeldingen fra Skiforbundet står det at Berg fratrer stillingen «etter at Norges Skiforbund ved styret er enig om en sluttavtale». Videre står det at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer om innholdet i beslutningen.

Berg fratrer stillingen 1. november i år.

NRK har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Berg. Gro Eide i Norges Skiforbund opplyser om at den avtroppende generalsekretæren ikke er tilgjengelig for intervju.

Vil ikke kommentere

Skipresident i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, har få kommentarer utover innholdet delt i pressemeldingen.

– Vi har blitt enige om en sluttavtale, og noe mer ønsker jeg ikke å kommentere der, sier Dyrhaug til NRK.

GJØR ENDRINGER: Skipresident Tove Mye Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Da du vant presidentvalget, varslet du endringer. Var dette en del av planen?

– Jeg vet ikke om jeg sa at det skulle komme endringer i administrasjonen, men alltid med en ny leder så vil det bli endringer. Det tror jeg og et enstemmig ting var veldig klar på, at det måtte skje endringer, sier Dyrhaug.

Hun fortsetter:

– Så er det mye som har skjedd, samtidig som vi har hatt to år med korona. Så endringer vil det bli på flere hold, når det er nytt skistyre og nye i ledelsen.

– Hun måtte ut

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket over avgjørelsen.

– Dette er ikke overraskende, og helt nødvendig for at Norges Skiforbund skulle få den nye starten som de lenge har trengt. Tove Moe Dyrhaug varsla overraskende tidlig at hun kom til å gjøre endringer, og dette var det ene grepet hun trengte å gjøre. Hun har åpenbart brukt tiden til å få en ryddig prosess, men ingenting er overraskende i dette, sier Saltvedt.

FORVENTET: NRKs sportskommentator mener Berg har symbolisert splittelsen i Skiforbundet den siste tiden. Foto: ALEM ZEBIZ

– Hvorfor er det ikke overraskende?

– Ingvild Bretten Berg har mer enn noe annet symbolisert splittelsen i Norges Skiforbund, og har vært meget standhaftig i sin motstand mot det som helt åpenbart har vært hennes indre fiende, Clas Brede Bråthen, og hele hoppdelen av forbundet.

– Skal man ha som uttrykt mål å samle et splittet forbund, må man begynne på toppen og den som symboliserer problemet mer enn noe annet. Hun måtte ut.

Likevel tror ikke Saltvedt at det blir helt stille fra Skiforbundet.

– Jeg tror det aldri kommer til å bli rolig i Skiforbundet, men det blir roligere, og det tror jeg er helt nødvendig nå, sier han.

Dyrhaug vil ikke kommentere hvilken betydning hoppkonflikten hadde mot avgjørelsen om en sluttavtale med Bretten Berg.

– Det har jeg ingen kommentarer til. Hoppsaken har vi lagt bak oss, og vi ser fremover og jobber mot glade skiløpere, sier Dyrhaug.

I hardt vær

Den avtroppende generalsekretæren stod midt i hoppkonflikten rundt Clas Brede Bråthen og Skiforbundet. Berg har fortalt at hun både underveis og i etterkant av den bitre konflikten, opplevde hets og trakassering. Særlig på sosiale medier.

Tidligere i år ble det også kjent at hun hadde gått til politianmeldelse etter at hun mottok et brev én måned før skitinget i morgen.