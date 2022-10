Supporterbråk stoppet fotballkamp – så fridde Aron Dønnum til Celin Bizet Ildhusøy

Da kampen mellom Standard Liege og Anderlecht ble stoppet, benyttet Aron Dønnum muligheten til å fri til sin fotballkjæreste.

Kampen mellom Ronny Deilas Standard Liège og Anderlecht ble stoppet etter at bortesupporterne fyrte av raketter inne på stadion.

Stillingen var 3-1 til Deilas menn da dommeren valgte å blåse av kampen etter kun en times spill. Årsaken skal være at Anderlecht-fansen fyrte av raketter inne på stadion og kastet bluss ut på banen.

Da kampen var over viser et bilde delt på Twitter at Dønnum har fått alle spillerne til å samle seg i en ring hvor han setter seg ned på kne foran Celinz Bizet Ildhusøy.