Brennhet Ruud videre – møter Federer i 3. runde

Ruud leverte nemlig nok en bragd og slo Matteo Berrettini i tre strake sett (6-4, 7-5, 6-3) onsdag ettermiddag.

En halvtime senere var også Federer videre til 3. runde.

BLANT DE STØRSTE: Roger Federer har 20 Grand Slam-titler, som er flest blant mannlige tennisspillere. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

– Det er disse dagene man trener hardt for. Jeg skal ikke gå rundt og ha for mye respekt for ham (Federer). Jeg skal ha ekstrem respekt, men gjøre alt for å spille en god kamp og vinne. Det blir min tøffeste utfordring, og det er en jeg har sett opp til i alle år, sier Ruud til Eurosport.

Det første settet mot Berrettini var jevnt, og spillerne fulgte hverandre til 4-4, men Ruud storspilte på slutten og vant settet 6-4.

– Helt rått

Ruud skulle få to settballer på 1-0, og da den siste fra italieneren gikk i nettet og ut, tok nordmannen med seg 7-5 og en komfortabel 2-0-ledelse.

– Han spiller sjukt bra, sier sportssjef Øivind Sørvald til Eurosport.

– Det er helt rått. Han har 20 forehand-vinnere. Han andre skjønner ikke noe, sier Sørvald om det mektige andresettet.

HILSTE FØR 2. RUNDE: Casper Ruud hadde akkurat trent med en av de store tennisstjernene, Stan Wawrinka, da den kanskje aller største stjernen, Roger Federer, kom for å overta treningsbanen før den 2. runden onsdag. Foto: Øivind Sørvald/Norges tennisforbund

Frustrert motstander

Berrettini hadde imidlertid ikke gitt seg. Italieneren brøt Ruuds serve direkte i det tredje settet.

Men så, på stillingen 2-0, brøt Ruud tilbake og sikret 2-2. Italieneren svarte med å smelle en ball over tribunen og fikk en advarsel av dommeren.

FRUSTRERT: Matteo Berrettini Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

– Jeg kom litt dårlig ut i tredje sett. Dette var jo noe jeg drømte om. Det er helt klart mitt største øyeblikk i karrieren, sier Ruud til Eurosport.

Berrettini ligger som 31.-mann på verdensrankingen der Ruud innehar 63.-plassen.

Nå venter altså Federer i 3. runde.