Karlsson skal rett til mentaltrener – Johaug mener yndlingen har lagt for stort press på seg selv

RUKA/OSLO (NRK): Samtidig som Frida Karlsson hang utslitt og svært skuffet over reklameskiltene, suste Therese Johaug over målstreken som vinner. Etter rennet var den norske skistjernen klar på at den svenske yndlingen har lagt for stort press på seg selv.