For Pellegrino-showet gikk «selvsagt» utover Kristiansund, som 31-åringen forlot etter den forrykende 2020-sesongen.

– Spesielt

31-åringen forklarer til Eurosport at han «prøvde å ta det rolig» etter den første scoringen.

KUNNE SMILE: Amahl Pellegrino. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– På 2-0 bruser det litt, og etter hat tricket, går det av seg selv. Det er ikke meningen å være slem mot gamle kjente. Beklager hvis noen følte seg tråkket på, eller noe sånt. Men jeg spiller for Bodø/Glimt nå, og jeg er her for å gjøre en jobb. Selvfølgelig har jeg KBK i bakhodet, sa Pellegrino.

Pellegrino utdyper overfor NRK at det ble blandede følelser etter kampslutt.

– Der og da var det fantastisk. Etter kamp var det litt spesielt. Det er jo veldig gode kompiser på det andre laget. Fotballen er brutal noen ganger. I dag var den fantastisk for min del, og litt brutal for dem, sier Pellegrino.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var slettes ikke overrasket over prestasjonen til hans tidligere elev.

– Vi hadde gleden av ham i 1,5 år. Da var det vi som hadde glede av ham, og nå er det Glimt, smiler Michelsen til NRK.

47 mål?

Pellegrino scoret hele 25 mål for kristiansunderne, og nå spørs det hvor mange han rekker i løpet av høstsesongen i Bodø.

I fjor høst uttalte storscoreren til Tidens Krav at han ville scoret 47 mål hvis han spilte for Glimt.

– Jeg prøver. Jeg står for det. Hadde jeg spilt for dem i fjor, skulle jeg hatt mange flere mål enn jeg fikk, sier Pellegrino til NRK.

Samtidig legger 31-åringen til at han per nå er langt fra toppformen. Han anslår selv at han er «70 prosent» med blant annet en stiv hamstring.

– Jeg merker at jeg ikke har spilt fotballkamp på en stund, sier Pellegrino.

Det er bare åtte måneder siden han ble solgt til Saudi-Arabia, hvor han fikk 12 kamper. 31-åringen ble presentert tidligere i uka med en kontrakt som varer ut sesongen.

Foreløpig er det for tidlig å si hva som skjer til neste år.

– Det er litt gi og ta. Jeg har en familiesituasjon. Fruen har ikke jobbet så lenge jeg har spilt fotball, og jeg har en datter på to år som ikke har gått i barnehage. Vi setter oss ned etter sesongen, og tar en lengre prat da. Akkurat nå tenker vi på det som skjer foran oss på tabellen, og Europa, sier Pellegrino til NRK.