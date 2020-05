Brennhet Haaland tilbake med klassemål etter koronapausen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kampen er ikke over. Saken oppdateres.

Under spesielle omstendigheter der tomme tribuner ga ekko over den store Signal Iduna Park, skulle Erling Braut Haaland helst bevise at han har beholdt scoringsformen siden koronaviruset satte en stopper for den tyske fotballen 8. mars.

Og gjett hva? Det har han.

29 minutter var spilt. Borussia Dortmund rullet opp et nydelig angrep tatt ut fra læreboka. Nordmannen timet innlegget til Thorgan Hazard perfekt, og satte ballen kontakt i nettet på første berøring.

– En fantastisk touch. Bare å plassere den er en prestasjon, slo Åge Hareide fast i Viasat-studio.

Og feiringen etter hans 10. bundesligamål på ni kamper: et stort glis og en liten dans med overkroppen og med lagkameratene på god avstand – helt etter den strenge regelboka.

SOSIAL DISTANSERING: Litt nikking med hodet og små bevegelser med skuldrene var seiersdansen til Haaland. Foto: Martin Meissner / REUTERS

Første derby

– Det er litt som Viking – Bryne i gamle dager, fleipet pappa Alf-Inge Haaland på Viasat-sendingen før start.

Men ikke bare blir helgens kamper fulgt av millioner verden over, oppgjøret var også Haalands første Revierderby – de spesielle kampene mellom Dortmund og Schalke 04.

Og 19-åringen var involvert fra start, og kom seg til en stor sjanse allerede etter fire minutter, men godt keeperarbeid forhindret drømmeåpning. Noen minutter senere vinket han på hands, men etter en runde med VAR kom dommeren frem til at det var offside i forkant.

Hjemmelaget presset på, og før det var spilt 30 minutter fikk også Haaland scoringen sin.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han var involvert i spillet som førte til at de gule og sorte økte til 2–0 like før pause, men det var portugisiske Raphaël Guerreiro som stod for scoringen.

Haaland med målgivende

Fjorårets oppgjør endte 4–4. Det så ikke ut som Schalke hadde like mye å by på denne gangen. Haaland stjal med seg ballen like etter sidebyttet, fikk tuppet den videre før han ble lagt i bakken og Julian Brandt fant enkelt Thorgan Hazard, som økte ledelsen til Dortmund.

KLARGJØR: Det er kun tillatt med fire ballgutter eller jenter under kampene, og de må være minst 16 år. Her desinfiserer de ballene før kampstart. Foto: Martin Meissner / AP

Vertene var derimot ikke ferdige.

– En fantastisk scoring! slo ekspert Lars Tjernås fast da Haaland la igjen til Guerreiro – som lekkert dundret inn 4–0, og hans andre for ettermiddagen.

Etter denne kampen gjenstår det åtte kamper i årets sesong. Dortmund er ett poeng bak serieleder Bayern München, som har en kamp mindre spilt.