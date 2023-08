Brennheite Ingvaldsen tek umiddelbare grep: – Det har snudd ganske fort

– Det gjekk over all forventning, så det har teke litt tid å lande, seier Ingvaldsen til NRK under ei lett treningsøkt i Zürich.

Sjetteplassen i VM har opna nye dører for 20-åringen. No frontar han eit sterkt, europeisk felt på 400 meter i Sveits. Neste veke har han fått innpass i Diamond League i Brussel.

– Det har snudd litt sidan i fjor. På denne tida i fjor var eg med på eit par småstemne i Noreg, så det har snudd ganske fort, smiler Ingvaldsen.

Han svarar at det kjennest «greitt» ut på spørsmål frå mammatrenar Mari Ann Bentdal. Han ser tilsynelatande ut til å ha litt krefter igjen, men innrømmer at tre VM-løp på få dagar kosta krefter. No står berre att eit par store stemne før energien blir retta mot neste år:

EM i Roma, 7.–12. juni

OL i Paris, 1.–11. august

Etter å ha sprunge 44,39 i VM-forsøket er Ingvaldsen kvalifisert begge stader. Naturlegvis. Og no skal det satsast endå hardare med fleire turar til Oslo og utlandet gjennom vinteren.

– Heime er det veldig mykje snø og vi har nokre kalde hallar som ikkje er så optimalt å trene i når ein skal trene sprint. Så det blir å dra litt meir inn til Oslo for å trene på Bislett, Bærum Idrettspark og så kan eg bu på Olympiatoppen.

Endringane blei også nemnd i «Friidrettspodden».

KALDT: Håvard Bentdal Ingvaldsen får jobben gjort i Moelv, men gler seg ikkje nødvendigvis til økter i norsk vinterklima. Foto: NRK

For sjølv om sambygdingane reagerer når Moelv blir omtalt som «eit kuldehol», er det langt frå optimalt for ein sprintar i verdseliten. Hans største konkurrentar er frå Sør-Afrika, Grenada, USA og Jamaica. Der blir det ikkje smurt med blå Swix.

– Det er for å komme seg litt unna snøen og springe på tørt underlag og få litt sol på kroppen. Så får du køyrt opp litt meir form i utlandet, seier Ingvaldsen, som gler seg til å kaste delar av undertøyet:

– Det blir ikkje så mykje meir stillongsar no. Stillongs med shorts utanpå er eg lei. Eg byrjar å klø på kroppen berre av tanken på det, flirer Moelv-guten.

PÅ PLASS: Håvard Bentdal Ingvaldsen er på plass i Zürich før han spring 400 meter. Løpet kan sjåast på NRK 1 rundt 20.08 torsdag. Foto: NRK

Prestasjonane har vore over all forventning. Før sesongen var hans beste 400 meter på 45,98 sekund – og han er no forbetra til 44,39.

Den einaste europearen som har sprunge raskare i år er Matthew Hudson-Smith, VM-sølvvinnaren:

– Eg får veldig sjølvtillit av det. Det kjem eit EM neste år og no er eg jo nest best, så det er ein ambisjon om medalje neste år.