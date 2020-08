Breddestoppen fortsetter – idretten må prioritere før mulig åpning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene vil fortsatt ikke gi noen åpningsdato for kamper og treninger for voksne i breddeidretten, men ber idretten om innspill for videre åpning.

Allerede fredag ble det bekreftet at det ikke åpnes for breddeidretten 1. september.

Etter mandagens møte mellom kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og idretten ble det klart at bredden kanskje kan begynne med organisert trening snart.

Mandag 19. august møtte Abid Raja og Bent Høie idrettspresident Berit Kjøll sammen med andre forbundspresidenter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og vi håper vi kan det snart. Men med den smitteøkningen som er i samfunnet nå, kan vi ikke ta sjanser. Gjenåpningen av breddeidretten må settes på vent, sa Abid Raja på pressekonferansen etter møtet.

Til NRK forteller han at idretten får være med på å bestemme hvordan åpningen av treninger vil bli, men de må prioritere.

– Nå har jeg og Bent Høie gitt ett oppdrag til idrettspresidenten og idretten. Det er å lage en prioritering av hvilken type idrettsaktiviteter og treninger kan åpnes opp fra 1. september.

Ny vurdering i september

– Idretten vil kunne gi et veldig viktig innspill på hva som er viktigst. Så har vi gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere om det kan være mulig å starte med noe begrenset trening i breddeidretten for voksne, sier Bent Høie til NTB

Ministeren legger til at barn og unge er regjeringens prioritet når det kommer til idrett, og at en ny vurdering blir tatt i september.

Bent Høie (t.v.), Berit Kjøll og Abid Raja (t.h.) snakket med pressen etter møtet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi får en ny vurdering av smittesituasjonen den første uken i september. Da vil vi vurdere om vi kan ta ytterligere steg i åpningen av Norge. Da er idretten og breddeidretten en del av de vurderingene.

– En stor parodi

Breddeidretten og særlig breddefotballen hadde forhåpninger om mer positive svar fra regjeringen.

Robert Endestad, som er styreleder i Sogn og Fjordane fotballkrets, forventet andre signaler.

SKUFFET: Styreleder Robert Endestad i Sogn og Fjordane fotballkrets. Foto: Ola Weel Skram / NRK

– Det som er mest skuffende, er at de har åpnet opp for utenlandsreise, at folk kan gå på pub, og at det kan være tusenvis av folk på handlesentre. Men det er ikke greit at 22 stykker spiller fotball på en sju mål stor fotballbane. Det er for meg en stor parodi, sier Endestad til NRK.

Endestad mener det nå ikke blir mulig å fullføre en kampsesong, og håpet er dermed å få gode treningskamper og turneringer.

– Vi setter pris på at barn og unge er kommet i gang, men det er tydelig at signalet om hvor viktig breddeidretten er, ikke har nådd gjennom til regjeringen, mener Endestad.

– Vær smittevernambassadører

Endestad er langt fra alene om å være skuffet.

Idrettspresident Berit Kjøll minner imidlertid om at man først og fremst må følge smittevernreglene.

Idrettspresident Berit Kjøll minner om at idretten også er rammet av situasjonen vi er i. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Idretten er også rammet. På Nøtterøy er samtlige spillere i 1.-divisjonslaget i karantene. Dette påminner oss om hvor sårbare vi er, og hvor alvorlig situasjonen er, sa Kjøll.

– Jeg ber alle i norsk idrett om å være smittevernambassadører. Vi må sammen bekjempe denne koronaepidemien, la hun til.