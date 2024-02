Braut saman under NRK-intervju – Thingnes Bø skaka av Italia

Tårene pressar seg fram for Tommaso Giacomel under intervjuet med NRK. Italienaren har akkurat fått høyre dei støttande orda frå lagvenninna Dorothea Wierer (33).

Ho er Italias største skiskyttarstjerne og har vore med på «alt» i skiskyttarsporten. Det har ikkje dei to største mannlege profilane i landet ennå, og det var på etappane deira alt gjekk gale for Italia på blanda stafett.

– Dei er sjølvsagt veldig triste, men dei er veldig unge og har ti år til med VM, trøystar Wierer.

MISLYKKAST: Didier Bionaz fekk ein tung dag på jobben. Foto: BILDBYRÅN

For 23 år gammal Didier Bionaz blei det to strafferundar, jamgamle Giacomel slapp unna med éin. Sistnemnde set pris på orda frå Wierer og fortel om eit rørande møte med lagkompisen etter rennet.

– Eg var akkurat i garderoben og eg såg at han gret. Didier er som ein bror for meg. Å sjå han slik, det var forferdeleg, seier Giacomel og begynner å gråte sjølv.

– Kva sa du til han?

– Eg gav han berre ein stor klem, og sa at «vi driv berre med skiskyting». Det er ikkje alt i livet. I dag var ein vanskeleg dag, men vi vil slå tilbake, maner han.

Noreg har lenge vore kjent for sine sigre og feiringar på stafettar, men i dag tok Julia Simon ein søt hemn under blanda stafett i VM.

– Skjønte ingenting

Italia var blant medaljefavorittane under VMs opningsdistanse. Dei enda på 10. plass, over fire minutt bak vinnarane frå Frankrike. Eit sjokkerande resultat i skiskyttarmiljøet.

Midt i ein hektisk og intensiv stafett rakk Noregs superstjerne Johannes Thingnes Bø å registrere Italias fiaskodag.

OVERRASKA: Johannes Thingnes Bø. Foto: NTB

Mens elleville tsjekkiske fans roper etter ein autograf og eit bilde deler han sine tankar om den største overraskinga for dagen i Nove Mesto.

– Eg skjønte ingenting da Italia kom langt bak der. Kva som har skjedd tidlegare i løpet det veit eg ikkje, men det har vel vore nokre strafferundar. Dette var kanskje den største medaljesjansen deira i meisterskapen. Det er klart, da blir ein skuffa, seier stryningen.

– Var kanskje litt redde

Siste utøvar på det italienske laget var Lisa Vittozzi. Dei same fire skiskyttarane gjekk blanda stafett for Italia under VM i fjor. Da blei det sølvmedalje, noko som gir tryggleik for framtida.

Ein har av og til ein dårleg dag i skiskyting, ein idrett med store kontrastar.

– Gutane våre veinar kanskje litt redde, men dei hadde også mykje press på seg. Det kan stundom skje, at du må ut i strafferunden. Det er vanskeleg viss du startar med ei strafferunde. Løypa her er veldig tøff, så du kan ikkje hente deg mykje inn, fortel Wierer.

STJERNE: Dorothea Wierer har 12 VM-medaljar, fire gull, gjennom karrieren. Foto: AP

Giacomel lèt seg ikkje stresse. Han er nummer ti i verdscupen samanlagt og håpar å heve seg i dei individuelle renna.

– Det var ein forferdeleg dag for oss, men eg ser ingen grunn til å vere bekymra. VM har nettopp starta og vi har mange renn framfor oss, seier han.