Braut Brunes rasende i TV-intervju: – Katastrofe

Kampen mellom Rosenborg og Strømsgodset inneholdt flere ingredienser. Blant dem var at Rosenborg-spiss Casper Tengstedt scoret igjen for hjemmelaget da trønderne vant 3-0 mot Strømsgodset søndag.

Tengstedt står dermed 12 mål på ti kamper og har hatt en eventyrlig start på sin Rosenborg-karriere siden overgangen i sommer.

Men kun få minutter ut i oppgjøret mellom Rosenborg og Strømsgodset økte temperaturen betraktelig i Trondheim.

– Katastrofe

Strømsgodset-spiss Jonatan Braut Brunes ble spilt alene med keeper Viljar Myhra, men ble felt av Henriksen som var Rosenborgs bakerste mann.

Dommeren Espen Eskås vinket spillet videre, og i pauseintervjuet med rettighetshaver Discovery var Brunes rasende.

– Det er et soleklart rødt kort og frispark. Markus (Henriksen) sier det selv, men dommeren ser det ikke. Det er katastrofe. Det er jævla irriterende, sier Brunes.

ENGASJERT: Strømsgodset-spiss Jonatan Braut Brunes. Her etter en scoring mot Tromsø. Foto: Lise Åserud / NTB

Brunes er fetter med Erling Braut Haaland og er spådd en stor fremtid av blant andre LSK-spiller og Viaplay-ekspert Pål André Helland. Spissen var fortsatt irritert på situasjonen i et intervju med NRK etter kampen.

– Trenger jeg egentlig å svare på det? Det er soleklart. Dommeren innrømmer det etterpå, sier Brunes til NRK.

– Det går noen sekunder og jeg tenker hva foregår egentlig? Så ser jeg at han ikke dømmer. Jeg ble sjokkert, fortsetter Brunes.

– Det er selvfølgelig en stygg bom av Eskås. Det skulle fort vært en utvisning på Lerkendal allerede, sa ekspertkommentator Christian Gauseth.

Eskås selv forteller til NRK at han vurderte situasjonen til at Henriksen taklet på ball.

– Vi ser jo alle i ettertid at det er helt feil vurdering fra meg og her skulle det vært et frispark, innrømmer dommeren.

Rosenborg-profil ut med skade

Rosenborgs stjernespiss fortsatte målpoengfangsten på Lerkendal og har vist at han har mer til seg enn å score mål. Først fant dansken spisskollega Ole Sæter som kunne spasere inn 1-0 til hjemmelaget.

Den målgivende pasningen var Tengstedts femte målgivende for sesongen, som betyr 17 målpoeng totalt.

Og da det var Tengstedts tur til å selv score mål fikk han det til å se lekende lett ut. Spissen rundet Strømsgodset-keeper Myhra og satte enkelt 2-0.

BRILJERER: Rosenborgs Casper Tengstedt herjer i Eliteserien. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Like før slutt la Stefano Vecchia på til 3-0 som ble sluttresultatet. Svensken hamret ballen i nettet fra spiss vinkel og scoret dermed i sitt skadecomeback. En hake for hjemmelaget var at Rosenborg-spiss Ole Sæther måtte av med en ankelskade.

Trønderne er nå på andreplass med 50 poeng, to poeng foran Bodø/Glimt før deres kamp mot Lillestrøm søndag.

– Det er en veldig viktig seier fordi vi er med i «racet». Vi får ikke medalje med 50 poeng, så vi er bare nødt til å tenke på neste kamp, sier trener Kjetil Rekdal til NRK.