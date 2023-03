Etter flere gode år i Sampdoria og Serie A, ble Morten Thorsby i fjor sommer solgt til tyske Union Berlin.

Det tyske laget har hatt en strålende sesong og er helt oppe på tredjeplass i Bundesliga, men for Thorsby har det blitt en utfordrende sesong – mye på grunn av overgangen fra Sampdoria.

Thorsby forteller at den italienske klubben var veldig tydelig på at de måtte selge alle som kunne selges. Den trygge havna nord i Italia ble brått mer vaklende.

– Jeg var utrolig glad i Italia. Jeg hadde det veldig bra i Sampdoria, men hele situasjonen og hvordan alt ble var uutholdelig, sier Thorsby til NRK.

26-åringen har tidligere fortalt om den tunge tiden til TV 2.

LYKKELIG I ITALIA: Morten Thorsby ble en publikumsfavoritt da han spilte for Sampdoria. Foto: Tano Pecoraro / AP

Ble utbrent

Han utdyper:

– Det var veldig mye stress. Du vet ikke hvor du skal spille, hva som skjer, det er mye stress i det. Samtidig som det hadde vært en lang og vanskelig sesong. Og jeg gjorde litt for mye i fjor sommer, og det førte til at jeg ble litt «burned out» på høsten der. Det gjorde at jeg trengte litt tid på å komme meg, sier Thorsby.

– Ble du utbrent?

– Jeg fikk en liten utbrenthet utover høsten, ja. Det er ikke sånn man snakker så mye om i fotballen, men det skjer. Det tok litt tid for meg å skjønne at det skjedde med meg. Det var lærerikt for meg å se det, og jeg føler som alle andre at man har vokst på det og håper man kommer ut av det på en bedre måte, sier Thorsby.

Han påpeker at det er vanskelig i seg selv å komme til en ny klubb og et nytt land. Når du i tillegg kommer uten være den beste utgaven av deg selv, gir det enda mer stress, påpeker 26-åringen.

TRÅ START: Selv om laget gjorde det veldig bra, fikk Thorsby en tung høst i Union Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Totalen ble rett og slett for mye. Thorby forklarer at han merket det på flere måter.

– Du føler deg sliten, en slitenhet som du ikke helt kan forklare. Du føler at du ikke har de kreftene du vanligvis har, på trening følte jeg at jeg ikke kunne løpe etter én omgang, vanligvis kan jeg løpe i 90 minutter uten problem.

– Etter en omgang var jeg stokk stiv og kunne ikke løpe noe mer. Det var ganske kraftige fysiske symptomer som jeg følte på, og som jeg har skjønt i ettertid er veldig vanlig i sånne sammenhenger. Det handler om at nervesystemet ditt er litt overopphetet og ikke gjør helt som det skal. Det var ikke noe morsomt, men veldig lærerikt, sier Thorsby.

Slet med søvnen: – Tar ekstremt mye energi

Thorsby slapp tidlig til for Union Berlin, men det ble flest innhopp gjennom høsten. Først nå, i mars, spilte han sin første fulle 90-minutter i Bundesliga mot Wolfsburg.

Thorsby spilte også hele kampen borte mot Ajax i Europaligaen i februar. Av 26 kamper totalt har Thorsby vært innbytter i 16 av dem. Samtidig er han blitt byttet ut i åtte av de ti kampene han startet.

Slitenhet og mangel på energi var én av konsekvensene av utbrentheten.

Søvnproblematikk en annen.

– Heldigvis ikke så ille som andre, men det er en tøff hverdag. Alt det stresset du bygger opp, går utover mange andre deler av livet. Søvn, hvile, du føler at du ikke klarer å roe deg ned, som er ekstremt viktig som fotballspiller, at du greier å roe ned etter trening for å bygge opp nok energi igjen, sier Thorsby.

– Når kroppen ligger å vibrerer og ikke klarer å roe seg ned, tar det ekstremt mye energi. Det er sånne ting du blir ekstra var på som fotballspiller eller idrettsutøver når du skal prestere: Når kroppen ikke er helt som den skal, så legger du merke til det.

VIKTIG SPILLER: Thorsby har vært en sentral brikke for Norge under Ståle Solbakken. Her gir Solbakken instruksjoner til Thorsby under en kamp mot Serbia i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Globalt sett er utbrenthet et økende problem, særlig i industrialiserte land, ifølge Lommelegen. I Norge er det estimert at nærmere 15 prosent av arbeidstakere lider av utbrenthet.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det veldig bra. Man kommer ut av det, og det har vært godt å ha mange veldig flinke medisinske folk. Alle sier at det er én ting som gjelder: Å få hvile, få ned stresset. Og så går det over. Nå er jeg tilbake og veldig glad for det, sier Thorsby.