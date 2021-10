Bråthens langvarige arbeidskonflikt med Norges Skiforbund kan være i ferd med å nå et klimaks.

Forbundsledelsen ønsker som kjent ikke å forlenge hoppsjefens kontrakt, mens Bråthen selv mener han har krav på fast ansettelse.

Bråthen har saksøkt Skiforbundet for å kreve fast ansettelse i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter siden 2004.

Mens stevningen ligger på Skiforbundets bord, skal partene møtes i et drøftelsesmøte i Oslo torsdag klokken 16.00.

DELTAR PÅ MØTET: Alf Tore Haug i hoppkomiteen. Foto: Geir Olsen / NTB

Bråthen og hans advokat Marit Håvemoen møter visepresident Eva Tine Riis-Johannessen, generalsekretær Ingvild Bretten Berg og leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug.

Forventer forslag

Da NRK møtte Bråthen i Mo i Rana onsdag kveld, hadde ikke sportssjefen rukket å tenke mye på det som venter i møtet, men:

– Det er jo en dag jeg håpet ... Det som skal skje i morgen (torsdag), er jo ting jeg håpet jeg aldri skulle oppleve i noe arbeidsforhold, sa Bråthen.

Torsdag formiddag, på vei fra Mo i Rana til Oslo, har sportssjefen rukket å gjøre seg noen flere tanker.

– Jeg forventer at det kommer et forslag til en løsning. Hva det innebærer, er noe helt annet. Jeg håper ikke vi skal sitte på Aker Brygge for å drikke kaffe, sier Bråthen til NRK.

Bråthen har allerede gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta en stilling som innebærer større ressursbruk på administrative oppgaver.

Han er også opptatt av at hoppsporten skal stå bak en eventuell nyopprettet stilling.

– Jeg tror alle som kjenner meg, og vet hvordan jeg jobber for hoppsporten, vet at jeg er villig til å gjøre det hoppsporten mener er best at jeg gjør. Det diskuterer jeg mer enn gjerne med de som har god innsikt, og det er mine kolleger og andre i Hopp-Norge. Å bli diktert en løsning for Hopp-Norge fra en advokat fra Bergen … Det er bare en sånn passe bra prosess for å bli verdens viktigste hoppnasjon, sier Bråthen til NRK.

– Du vil gjerne fortsette å jobbe med hopp, og du kan godta at du ikke fortsetter som sportssjef, så lenge det ikke går utover ressursbruken i hopp?

– Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så lenge vi som er hoppsporten i dag synes det er en god løsning, og vi alle føler at vi har en løsning som gjør at vi kan sørge for videre utvikling. Mer enn gjerne, sier Bråthen.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges Skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet holder på Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med å få sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund, og at dette var årsaken til utsettelsen av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke Skiforbundet og krever fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i Skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. * 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. * 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser foreløpig pengestøtten til Norges Skiforbund. Kilde: NTB

Flere muligheter

Om det faktisk blir drøftelse om en annen stilling, er imidlertid ikke sikkert.

Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes uttaler torsdag til NTB at forbundet «vil forelegge resultatene av utredning og undersøkelser og forhold som kan utgjøre grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet med Clas Brede Bråthen».

Et drøftelsesmøte er en del av saksbehandlingsreglene i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven, som handler om «opphør av arbeidsforhold».

– Det betyr at hvis arbeidstaker kaller inn til drøftelsesmøte, er det fordi man vurderer å gå til oppsigelse. Da krever loven at man har drøftelser som en del av saksbehandlingen. I praksis er det stor sannsynlighet for at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, sier arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen fra Brækhus Advokatfirma DA sier til NRK.

Arntsen påpeker samtidig at Høyesterett har slått fast at drøftelsesmøte også skal «gi mulighet til å finne en løsning før ting låser seg».

– Det kan for eksempel være en annen type stilling. Da skal arbeidsgiver drøfte dette med arbeidstaker først, og høre på hans synspunkter, sier Arntsen.

– Skal stille med åpent sinn

Nicolay Skarning fra Kvale Advokatfirma DA er spesialist i blant annet arbeidsrett.

Han er klar på at hovedregelen er at det gjennomføres en oppsigelse eller en vesentlig endring i arbeidsforhold under drøftelsesmøter.

– Når arbeidsgiver har bestemt seg for å kalle inn til et drøftelsesmøte, har arbeidsgiveren veldig ofte en ganske klar formening om hva man ønsker, sier Skarning til NRK.

Etter loven er det lagt opp til ett drøftelsesmøte, men Skarning understreker at det ikke er uvanlig med flere drøftelsesmøter i mer kompliserte saker.

Arntsen og Skarning trekker frem at arbeidstaker har rett på å vite hva som er grunnlaget for en mulig oppsigelse under et drøftelsesmøte. Samtidig har arbeidstaker rett til å komme med sine synspunkter og spørsmål.

– Hvilke krav stilles til arbeidsgiver under slike møter?

– Arbeidsgiver skal stille med et åpent sinn. Arbeidsgiver skal ikke ha bestemt seg på forhånd, men lytte nøye til kommentarer og innspill som arbeidstaker og hans rådgiver eller advokat har før en beslutning fattes, sier Skarning.

Det er heller ikke uvanlig at et drøftelsesmøte ender med en sluttpakke, men denne løsningen har Bråthen allerede avvist.