Brasils oppsiktsvekkende Europa-kompleks: – Er under et stort press

– Det er et kjempetøft press. Fotballpressen i Brasil er nådeløs. Den er minst like ille som den engelske, sier Marius Lien, forfatter og journalist i Morgenbladet, til NRK.

Da Brasil i semifinalen på hjemmebane tapte hele 1–7 mot Tyskland for fire år siden var det tredje gang på rad at Brasil ble slått ut av VM av et europeisk lag.

– Etter det var den brasilianske fotballpressen et inferno, beskriver Lien som har skrevet bøkene «Brasiliansk fotball 1894–2014 – 120 år med driblinger» og «Miraklet i Marseille – da Norge slo Brasil».

Neymar: – Vi vet hva som forventes

For å finne sist Brasil slo et europeisk lag i utslagsrundene i VM, må vi skru klokken helt tilbake til finalen i VM i Sør-Korea og Japan i 2002, da Ronaldos to mål senket nettopp Tyskland.

Brasils sluttspillresultater mot europeiske lag siden 2002 Ekspandér faktaboks 2006: 0–1-tap i kvartftinalen mot Frankrike. 2010: 1–2 tap i kvartfinalen mot Nederland. 2014: 1–7-tap i semifinalen mot Tyskland.

SIST GANG: Vi må helt tilbake til 2002 for å finne en kamp Brasil vant mot europeisk motstand i utslagsrundene av et fotball-VM. Da avgjorde Ronaldo finalen mot Tyskland med to scoringer. Foto: Dusan Vranic / Ap

Fredag møter brasilianerne et annet lag som også er under et stort press. Trener Roberto Martínez råder over det som er blitt kalt «Belgias gylne generasjon», men Brasil-kjenner Leo Doria tror presset som hviler på brasilianernes skuldre er størst.

– Det er 200 millioner mennesker i Brasil som har store forventninger, ikke bare til at vi skal vinne alle kampene, men til at vi også skal spillet slik vi er vant til, med glede og driblinger.

En av dem som har kjent mest på presset, er Neymar som har fått massiv kritikk for skuespill underveis i VM. Etter den andre kampen i gruppespillet, som Brasil vant 2–0 over Costa Rica, gråt 26-åringen av glede.

– Vi vet hva som forventes av Brasil. Jeg kjenner til forventningene til meg personlig, og jeg har det helt fint med det presset, sier Neymar til engelske Mirror.

GRÅT: Da Neymar kom på scoringslisten, og Brasil slo Costa Rica i den andre gruppespillskampen gråt stjernen av glede og lettelse. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Spillestilen kan være forklaringen

I de tre påfølgende VM-sluttspillene har europeiske lag satt en stopper for brasilianernes håp om å heve Jules Rimet-trofeet for sjette gang.

– Én forklaring kan være at det er lettere for Brasil å møte angripende søramerikanske lag enn mer defensivt orienterte europeiske lag, sier Lien.

Der Lien nevner brasiliansk presse, peker Doria på forventningene fra hele det brasilianske folket.

– Belgierne må vinne for å vise at de virkelig er noe mer enn bare en lovende generasjon, men den kombinasjonen av ulike faktorer som de brasilianske spillerne må forholde seg til tror jeg ikke det er noen andre lag som opplever, sier Leo Doria, mannen bak nettstedet Heia Brasil.