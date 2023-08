Brasiliansk legende i tårer etter spørsmål: – Ingen som trudde dette var mogleg

– Då eg byrja å spele hadde eg ingen idol. Ingen kvinnelege førebilete. Korleis kunne eg sjå meg sjølv der når dei ikkje eingong viste kvinnefotball på TV?

Det sa den brasilianske legenda Marta på ein pressekonferanse før Brasil sin avgjerande gruppespelkamp mot Jamaica. 37-åringen frå den vesle tettstaden Dois Riachos, nordaust i Brasil, spelar sitt aller siste verdsmeisterskap og drøymer om sin fyrste VM-tittel.

På pressekonferansen blei ho spurd om kva ho trur ettermælet hennar blir no når ei lang og innhaldsrik karriere nærmar seg slutten. Då tok den brasilianske stjerna til tårene.

– For 20 år sidan, i 2003, var det ingen som trudde at dette var mogleg, seier ho, tydeleg prega.

LEGENDE: Marta etter kampen mellom Frankrike og Brasil tidlegare i meisterskapen. Den kampen enda med 2-1-seier til Frankrike. Foto: Aisha Schulz / AP

– Ho tetta gapet

Marta debuterte på seniornivå for brasilianske Vasco da Gama i 2000, og sidan gjennombrotet har ho vore med på mykje. Ho er Brasil-spelaren med flest landskampar (174) og flest landslagsmål (115), langt framfor stjernene på herresida.

Den gamle høgrebacken Cafu fekk 142 kampar for herrelandslaget. Neymar og Pelé deler førsteplassen for flest skåringar: Begge har 77.

– No blir eg stoppa på gata. Foreldre seier til meg at «dottera mi beundrar deg og vil bli akkurat som deg». Det seier seg sjølv at eg er glad for alt dette, seier ho.

EKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Berit Roald / NTB

Solveig Gulbrandsen er spelaren med nest flest landskampar for eit norsk landslag. Den noverande TV 2-eksperten fekk 183 kampar med det norske flagget på brystet. Berre landslagstrenar Hege Riise har fleire (188).

Ho har både spelt med og mot Marta. Dei har møttest i landskampar, og var også lagvenninner i amerikanske FC Gold Pride i 2010.

og gir ho mykje av æra for at kvinnefotballen er der den er i dag.

– Vi blir alltid samanlikna med herrefotball, og ho utlikna det litt. Ho tetta gapet og la lista for kor god det faktisk er mogleg å bli og vere for jenter, seier ho, og legg til:

– Ho var ei av dei som gjekk føre som kvinneleg fotballspelar, som viste at jenter også beherskar fotball på både det tekniske og taktiske.

DUELL: Marta og Solveig Gulbrandsen, her frå ein landskamp under VM i 2003. Foto: Erlend Aas / NTB

Marta blei i ei årrekke sett på som verdas beste kvinnelege fotballspelar. Kanskje ikkje så rart i og med at ho blei kåret til årets beste i verda seks gongar. I tillegg er ho den mestscorande spelaren i heile VM-historia.

Ho har scora 17 mål, eitt meir enn tyske Miroslav Klose, som har flest på herresida.

Dei mange bragdene og rekordane har gjort ho høgt elska i Brasil.

MARTA OG MESSI: Desse to stjernene blei kåra til årets beste spelar i verda i 2009. Her held dei to stjernene fram dei synlege bevisa på det. Foto: Michael Probst / AP

Samanlikna med Pelé

Saman med stjerner som Bebeto, Carlos Alberto og Ronaldo, var ho ambassadør for herranes VM i Brasil i 2014, og to år seinare var ho flaggberar under OL i Rio de Janeiro. I heimlandet blir ho samanlikna med Pelé, legenda som blir sett på som Brasils beste nokosinne.

Pelé har dessutan, ifølge CNN, sagt seg einig i samanlikninga.

BRASILIANSKE HELTAR: Pelé og Marta avbilda under ei premieutdeling i 2008. I bakgrunnen til høgre står Cristiano Ronaldo. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Gulbrandsen er sjølv klar på at Marta var verdas beste i fleire år, og seier at ho blei overraska over kor god ho faktisk var.

– Da eg spelte med ho var det i ei periode der ho ikkje var heilt på topp. Det var ei periode ho sleit mykje med skader. Men ho var ekstremt uthalden, med ekstrem balanse, hurtigheit og koordinasjon. Om man kan seie at nokon fekk heile pakka, var det ho. I tillegg hadde ho ekstreme tekniske ferdigheiter og fotballforståing, seier Gulbrandsen.

No er ho veteranen i eit Brasil-lag som har ein draum om VM-gull. Deira beste resultat kom i 2007: Då blei dei nummer to etter å ha tapt finalen mot Tyskland.

Dette er Martas sjette – og siste – forsøk.

– Om Marta legg opp utan eit VM-gull er det ikkje hennar feil. Då er det Brasil som har svikta henne, er dommen frå Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva.

Onsdag klokka 12.00 norsk tid kan Martas VM-skjebne bli besegla: Då startar skjebnekampen mot Jamaica. Kampen kan du sjå på TV 3.