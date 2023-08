Brasil-fiasko: – Ein av VMs største sensasjonar

Ein frustrerande 0-0-kamp, der Brasil var farleg frampå i den førsteomgangen, men sleit med å skape sjansar i den andre, enda i fadese for Brasil.

Då sluttsignalet gjekk braut ut det elleville jubelscener blant Jamaica-spelarane. Det var tårer av glede og skuffelse om kvarandre.

Jamaica vidare i VM og Brasil er slatt ut. Du trenger javascript for å se video. Jamaica vidare i VM og Brasil er slatt ut.

Jamaica-spelarane kunne knapt tru kva for ei bragd dei hadde vore med på, mens fleire av Brasil-stjernene tok til tårene, knust etter at eit skuffande VM kulminerte i heimreise før cupspelet.

På benken sat ein svært skuffa Marta. Ho blei bytta ut ti minutt før full tid og var tydeleg nervøs i sluttminutta. Mange meiner Brasil-legenda er tidenes kvinnelege fotballspelar, men ho gir seg på verdsscena utan ein VM-tittel.

– For ein trist sorti dette vil vere for Marta viss dette er avskjeden på den internasjonale scena, konstaterte Viaplay-kommentator Petter Veland idet kampen næra seg slutten.

– For eit emosjonelt augneblink for Marta. Det var ikkje sånn ho ville gå ut av VM, men for nokre minner ho har gitt så mange av oss, seier Chelsea-trener Emma Hayes ifølgje BBC.

Dårlegaste VM på 28 år

Det fotballgale landet har teke seg vidare frå gruppespelet i dei seks siste verdsmeisterskapa, men i 2023 gjekk rett og slett det meste på tverke for Brasil.

Dei smadra Panama 4–0 i opningskampen, men i kamp nummer to tapte dei for Frankrike. Dermed var det vinn eller forsvinn i den avgjerande kampen mot Jamaica.

Det enda med forsvinn.

KONTRASTAR: Jamaica-spelarane jublar. Brasil fortviler. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / Reuters

Det betyr at Brasil har gjort sitt dårlegaste VM sidan 1995. Også då blei dei slått ut i gruppespelet.

Då det sto 0–0 til pause, skreiv fotballekspert Lars Tjærnås på X, tidlegare kalla Twitter:

– Jamaica held Brasil til 0–0 ved pause, utan store problem, og er vidare akkurat no. Brasil spelar fotball omtrent som Ole Ivars spelar musikk. To grep på gitaren, flyttar ball berre til næraste spelar. Enkle å forsvare seg mot. 45 minutt frå ein av VMs største sensasjonar.

– Monumentalt

Det er liten tvil om at det er ein sensasjon: Brasil, som drøymde om sin aller fyrste VM-tittel, har ei lang VM-historie og kan vise til både ein andre- og tredjeplass i VM. Dei er i tillegg rangert som åtte på Fifa-rankinga. Jamaica er på si side nummer 43 på same liste.

No er Jamaica klare for si aller fyrste åttedelsfinale – i berre sitt andre verdsmeisterskap.

– Det er monumentalt at Jamaica tek seg vidare frå ei gruppe med Brasil og Frankrike, skriv The Athletic-journalisten Caoimhe O'Neill.

– Verkeleg utruleg. Dette er heilt fenomenalt. Enormt, legg ho til.

For fire år sidan, i det fyrste VM-et Jamaica tok del i, tapte dei tre av tre kampar og blei sendt heim utan eit einaste poeng. Då tapte dei blant anna 0–3 for Brasil – som dei i dag sende ut av VM.

– Det er ei av dei beste kjenslene eg har hatt i heile mitt liv, seier Jamaica-trenar Lorne Donaldson ifølgje BBC, og legg til at han skal ta seg eitt par øl og nyte dette.

Frankrike tok seg vidare som gruppevinnar etter ein 6-3-siger over Panama.

Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / Reuters

Det har vore ein dramatisk VM-onsdag der det blei meir enn berre ein skrell: Tidlegare tok Sør-Afrika seg vidare på kostnad av Italia.

To minutt på overtid skåra Sør-Afrika det avgjerande 3-2-målet som gav Sør-Afrika deira fyrste VM-siger – og avansement – nokosinne, samt eit møte med Nederland i åttedelsfinala.

Sør-Afrika er rangert som nummer 54 på Fifa-rankinga, men sørafrikanarane skaka rett og slett Italia, rangert som nummer 16.

PS! Brasil og Italia er kanskje ute, men det er ikkje Noreg! Laurdag skal dei norske kvinnene i aksjon mot Japan i åttedelsfinala. Den kampen ser du på NRK 1 med avspark klokka 10.