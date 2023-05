Branns Heggebø mister cupfinalen med skade

Aune Heggebø sliter med en leggskade og blir ikke spilleklar til Branns cupfinale mot Lillestrøm på Ullevaal stadion lørdag, melder BA.

Heggebø har vært ute av Brann-troppen de to siste kampene på grunn av skaden, og fredag var han ikke til stede da lagkameratene gjennomførte den siste treningsøkta før cupfinalen.

Bergensavisen får opplyst at han ikke blir frisk i tide til lørdagens kamp.

– Han hadde et lite inngrep her i helgen, så vi får se hvor fort den foten leger seg, men i utgangspunktet blir det vanskelig for ham, sa Brann-trener Eirik Horneland om sjansene til å nå helgens store begivenhet på Ullevaal mandag.

Videre skriver avisen at Japhet Sery Larsen og Ole Didrik Blomberg var tilbake på treningsfeltet etter å ha stått over torsdag.

Dessuten kommer Niklas Castro med i kamptroppen etter lang tids skadeproblemer. Han gjorde comeback som innbytter mot Odd 20. april, men fikk et tilbakefall og har ikke spilt siden.