Branns første seier på nesten to måneder

Både Brann og Odd sto med én seier på sine siste åtte kamper, og hjemmelaget Brann hadde ikke vunnet siden 19. juni før Odd kom på besøk søndag.

Etter 5-0-seieren over Stabæk 19. juni har Brann spilt fem kamper uten seier. Samtidig har de røket ut av Europa etter tap mot Ruzomberok.

– Helt perfekt

Mot et Odd-lag som også sliter i motbakke løsnet det omsider for Brann igjen, og etter en halvtimes spill fikk drøyt 10 000 tilskuere noe å juble for.

En klarering fra Olivier Occéan landet i beina på Gilli Rólantsson som hamret inn 1–0 for Brann.

– Vi har fin kontroll. Jeg synes vi var bra. Helt perfekt, oppsummerte Rólantsson til Eurosport i pausen.

Odd i ukjent formasjon

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo vraket 4-3-3 til fordel for 4-4-2 for første gang som Odd-trener, en svært tung avgjørelse for Odds trener. Hjemmelaget slet så tungt at de la om til 4-3-3 underveis i 1. omgang.

– Det er en grunn til at vi byttet til 4-3-3, det er det vi kan, sier Rashani til Eurosport.

Rashani fikk muligheten til å sette 1–1 i 1. omgang. Han utnyttet sløvt forsvarsspill av høyreback Vidar Ari Jónsson, og snappet kula. Alene med keeper trillet han ballen utenfor.

Doblet ledelsen med lekker scoring

Odd hadde flere gode muligheter etter hvilen, men dette var Branns kveld. 58 minutter var spilt da hjemmelaget viste fram finspillet.

SCORET: Kristoffer Barmen. Her fra en tidligere kamp. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sivert Heltne Nilsen vippet ballen gjennom til Torgeir Børven. Han la ballen lekkert ned til Kristoffer Barmen, som satte ballen i mål bak et småsvimmelt Odd-forsvar som ikke greide å henge med.

Med 2–0 og tre poeng klatrer Brann forbi Molde og opp på tredjeplass i eliteserien.