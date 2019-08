Branndrama for det norske skytterlandslaget: – Opplevdes ganske dramatisk

Flere ventet å forlate United

Flere spillere er på vei ut dørene på Old Trafford, opplyste Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse. Midtstopper Chris Smalling er ventet å bli klar for Roma, og ifølge Solskjær blir Italia også trolig neste stoppested for Matteo Darmian. Marcos Rojo blir derimot værende. United møter Southampton på bortebane lørdag.