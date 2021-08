Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sesongens andre siger var akkurat det Bergens-klubben hadde bruk for, både på den eine og den andre måten. Dei viste at dei makta å slå tilbake etter alt det utanomsportslege oppstyret, og dei tok innpå dei andre laga i botnen av tabellen.

Brann leia, kom bakpå, og snudde kampen igjen. Robert Taylor sette inn sigersmålet på straffe 12 minutt før slutt.

Sterke kjensler etter kampslutt

Det utløyste sterke kjensler både på bana og på tribunene.

TV-bileta av jubelen etter sluttsignalet fortalde alt om kor mykje dette betydde for klubben, spelarane og trenarane. Det er nok lenge sidan Nystemten har ljoma så intenst over Brann stadion. Spelarane blei taktfast klappa av bana, og publikum med tårer i augo venta lenge med å forlate stadion.

– Det er skrive i Skrifta at vi skal vinne i dag, sa Branns trenar Eirik Horneland.

Han opplevde ei fin mottaking frå publikum.

– Protesten fekk eg med meg, og det aksepterer eg fullt ut. Vi har dumma oss ut, då må vi tole reaksjonar. Så blir det eit veldig leven når dei skrur på, og det er med på å løfte oss fram til siger.

– Eg er ikkje så god til å snakke om kjensler, men eg kjenner det i heile kroppen. Eg kjenner kor mykje det betyr for gruppa og klubben med tanke på at vi skal gjenreise tillit.

Ruben Kristiansen opplevde runden rundt bana etter kampen som surrealistisk.

– Det var ei slags blanding av lette og dårleg samvit for at vi som klubb ikkje har vore dei førebileta vi skulle vere. Supportarane er i sin fulle rett til å seie kva dei meiner. Vi ønskjer å ha dei med oss, men vi må tole det. Over tid kjem vi til å bli sterkare av dette, men det var veldig rart utpå der i dag, seier han til NRK.

– Ei tøff reise

Branns daglege leiar Vibeke Johannesen var også rørt under TV-intervjuet.

– Er dette starten på noko godt?

– Det må vi sørgje for at det blir. Men vi har ein stor jobb framfor oss, sa ho.

– Det har vore ei ekstremt tøff veke. Ei veke som har handla om alt vi eigentlig ikkje står for. Det gjer det utruleg vanskeleg å stå i det. Det har vore ei tøff reise denne veka. Vi har bygd godt opp eit momentum inn mot denne kampen, sa Horneland.

Om kampen hadde han dette å seie:

Den var viktig for oss sportsleg, og ikkje minst for å gjenreise tillit. Vi gjer ein utruleg dårlig førsteomgang, kommer under 2-0. Det kunne fort drept oss. Men vi kjem ut med veldig god disiplin, bra karakter og vilje til å snu det. Når vi klarer det, så betyr det mykje for oss, seier han til NRK.

Kristiansen meiner det var rart å gå til kamp utan å ha analysert motstandaren.

– Det har vi ikkje hatt tid til. Vi har hatt vårt å stri med. Om vi ikkje vinn kampar, så rykkjer vi rett ned.

Spelarane viste at dei kan kjempe. For etter første omgang såg det ikkje lyst ut. Sandefjord leia 2–1 og hadde godt grep om kampen. Brann-forsvaret rota og surra det til for seg sjølv ofte.

MISNØYE: Publikum viste si misnøye med alt bråket rundt Brann dei siste dagane Foto: Marit Hommedal / NTB

Publikum var til stades, men som ein reaksjon på Brann-skandalen dei siste dagane heldt dei seg heilt stille til stadionklokka var 19.08. Først då sleppte dei laus den verbale støtta til laget.

Brann-mål løyste publikumsbrølet

To minutt før tida var ute, kom det lyd frå publikum likevel, ettersom Brann scora på sin første sjanse i kampen.

Daniel Pedersen var på rett plass til rett tid på innlegget frå Fredrik Pallesen Knudsen, og sette ballen i mål frå rundt ti meter. Ingen kandidat til årets mål, men det fekk liv i publikum. For dette var noko Brann behøvde av fleire grunnar.

Litt stillare blei det ti minutt seinare då Brann-forsvaret surra det til, og Kristoffer Normann Hansen lett kunne vippe inn 1–1.

Og like før pause hadde gjestene snudd kampen. Normann Hansen var igjen sist på ballen etter eit langt angrep der Brann aldri fekk ballen unna.

Pallesen Knudsen sette ballen i tverrliggaren, men Sandefjord var klart best før pausen, og Brann var heldige som ikkje låg enno lenger bak etter den første omgangen.

Snudde kampen

Foto: Marit Hommedal / NTB

Men Brann kom på bana for å gå sterkt ut etter pause. Og det skulle gå berre fire minutt av andre omgang før Brann var à jour. Aune Selland Heggebø, som sette inn Mathias Rasmussens gode innlegg.

Alexander Ruud Tveter hadde ein gigasjanse like etter utlikninga, men styrte utruleg nok headinga utanfor.

Sandefjord viste framleis det beste spelet, men Brann viste meir musklar. Straffa som avgjorde var kanskje av det heldige slaget. Ruben Kristiansen spela ballen opp i armen på Vidar Ari Jonsson.

Derfor blei det straffe, og Robert Taylor var sikker frå 11-meteren.

Mot slutten av kampen viste også publikum at dei støttar den skandaleombruste klubben. Støtten frå tribunane var enorm, og Brann heldt unna til tre livsviktige poeng.

– Det var skuffande. Vi har mange sjansar, og kunne punktert kampen. Dei scorer på dødballsituasjonar. Vi har kjensla av at vi rota bort dette, sa Sandefjord-trenar Hans Erik Ødegaard.

– Eg synest Sandefjord spela ein god kamp, i alle fall den første timen. Dei var litt uheldige i dag, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Brann har berre vunne ein kamp før denne sesongen, 3-0 over Strømsgodset 30. mai.