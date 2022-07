Brann vant overlegent mot Bryne

Norske Isak (17) debuterte for Manchester United

Med drøye fem minutter igjen å spille i treningskampen mot Rayo Vallecano, entret norske Isak Hansen-Aarøen banen for de røde djevlene.

Det var hans første opptreden for A-laget til Manchester United.

Hansen-Aarøen spilte for Tromsø i 1. divisjon i 2020, så ble han hentet til den engelske storklubben. I fjor skrev han sin første proffkontrakt med United.

Dette var også Ronaldo sin første kamp for sesongen for Manchester United. Det har lenge vært rapportert at portugiseren vil vekk fra klubben, men at United selv vil beholde han.

Portugiseren hadde før søndagens oppgjør på Old Trafford ikke spilt for United siden 7. mai. Lagets fem første kamper under Erik ten Hag gikk uten Ronaldo i troppen.

Kampen endte 1-1. Amad Diallo sendte United i ledelsen, men Álvaro García utliknet for de spanske gjestene.