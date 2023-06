Brann valset over Brattvåg - Finne scoret fire

I den fjerde runden av cupen reiste Brann til Sunnmøre og gjestet 2. divisjonslaget Brattvåg, i det som ble en storseier av dimensjoner.

Allerede etter 11. minutter, på hjørnespark, stanget kaptein Sivert Heltne Nilsen inn 1-0 til gjestene.

Deretter gikk det slag i slag, kun avbrutt av én Brattvåg-scoring, før det til slutt endte 7-1 til fjorårets cupmester Brann.

For gjestene noterte Bård Finne seg for hele fire scoringer, mens Felix Horn Myhre og Vegard Haugerud Hagen noterte seg for én hver.

For Brattvåg var det waliseren Sam Tattum, som en liten stakket stundt ga hjemmelaget tro på at det kunne gå, med sin 1-2-scoring i det 29. minutt.