Fredrik Haugen fikk en gigantsjanse til å utligne i sluttminuttene, men returen til Isachsen stadion ble av det tunge slaget for Brann. Lars Arne Nilsens mannskap maktet nemlig aldri å svare etter at vertene tok ledelsen i første omgang, og dermed reiser de nok en gang hjem fra Mjøndalen etter et nederlag.

Dagens hjemmelag sjokkerte hele Fotball-Norge med å vinne 3-0 da lagene spilte om Eliteserie-kontrakt høsten 2014. I dag gikk det altså galt for Brann igjen.

– Vi skaper for lite. Vi får ikke spillet vårt til å sitte skikkelig. De vinner egentlig fortjent, oppsummerer Brann-trener Nilsen.

– Nå er det bare blytungt, legger han til.

Klassescoring

Brann begynte kampen best, men det aller meste gikk for treigt, og Mjøndalen fikk etter hvert taket på det hele. Det var derfor fortjent da Christian Gauseth på lekkert sendte vertene i føringen etter en drøy halvtime. Midtbanespilleren fintet bort Vita Wormgoor og limte ballen i krysset fra kort hold etter en Mjøndalen-corner, og Alex Horwath var helt sjanseløs.

Rett før pause trodde Ousseynou Boye at han hadde doblet ledelsen, men assistentdommeren vinket av for en svært tvilsom offside. Lagene gikk dermed i garderobene på 1-0.

Se Gauseths sendte Mjøndalen foran.

Skrekkarena

– Brann kommer nok hit med litt blandede følelser, spådde Mjøndalen-trener Vegard Hansen i forkant av kampen.

Følelsen er neppe bedre etter kampslutt. Isachesen stadion har nå bydd på både nedrykk og cup-exit for Brann, som ikke klarte å heve seg tilstrekkelig etter hvilen.

Da Haugen i tillegg ikke satte supersjansen fra kloss hold rett før slutt, kunne Mjøndalen feire kvartfinalebillett.

– Vi forsvarte oss godt. Holdt nullen på første gang på veldig lenge og hadde nok sjanser til å score flere mål også, så det er ikke helt ran heller, sier en strålende fornøyd Hansen etter bragden.

Neste hinder for Mjøndalen er hjemmekamp mot Sarpsborg 08. De øvrige kvartfinalene er Molde-Kristiansund, Lillestrøm-Stabæk/Aalesund og Rosenborg-Vålerenga/Elverum.