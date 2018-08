– Vi er med i medaljekampen, og vi er strålende fornøyd med tabellplasseringen. Det kommer til å bli veldig spennende utover høsten, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til NRK etter 2-0-tap mot Vålerenga.

– Vi kjemper om medalje, og medalje kan være så mangt.

Det er imidlertid første gang siden 15. april at Brann ikke ligger an til å ta gull etter en fullført Eliteserie-runde, ettersom Rosenborgs 4-3-seier over Strømsgodset sendte trønderne forbi rødtrøyene på tabellen.

Nouri senket gamleklubben

Søndag ble Nilsens menn senket av en gammel kjenning. Amin Nouri spilte for Brann fra 2015 til 2017.

– Jeg husker bare at jeg fikk en ball fra Daniel, og så fikk jeg en god touch. Da kom tanken om at jeg bare skulle fyre av, og så gikk den i mål. Det var deilig, sier Nouri til NRK.

– At det var Brann var ikke mer spesielt enn om jeg hadde scoret mot Tromsø, mener Nouri.

Høyrebackens skudd flakket like foran Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger. Nilsen mener derfor at østerrikeren ikke kan klandres.

– Det er mulig at han kan ta den, men det så ut som et vanskelig skudd fra min posisjon, sier Nilsen.

Scoret med første berøring

Vålerenga var klart best i hovedstaden søndag kveld.

På overtid doblet innbytter Felix Horn Myhre vertenes ledelse med sin første berøring på ballen.

– Vi begynner å se ut som om vi har et system og et mønster som gjør at folk må ta hensyn til oss, og da er det bare å fortsette i den stilen, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.