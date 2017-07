Brann trakk Everton i Europaliga-kvalik

Det ble klart etter at europacup-trekningen ble foretatt i sveitsiske Nyon fredag.

Brann får bortekamp 27. juli før returoppgjøret på Brann Stadion torsdag 3. august. Everton har vært på storhandel hittil i sommer, blant annet med å hente hjem superstjernen Wayne Rooney. Rooney, som er tidenes toppscorer i Manchester United, kan få debuten mot Brann.

TIL BERGEN? Everton-spiller Wayne Rooney. Foto: Anthony McArdle/www.evertonfc.com

Men først må Brann slå ut slovakiske Ruzomberok. De har en 1-0-ledelse å gå på fra første kamp. Returoppgjøret spilles torsdag 20. juli.

FK Haugesund slo Lech Poznan 3–2 i går, og hvis de slår ut polakkene blir det høyst sannsynlig Utrecht fra Nederland. Odd har en 1-0-ledelse å gå på fra bortemøtet med Vaduz, og møter Dinamo Zagreb om de tar seg videre.

RBK trakk Celtic

I mesterligatrekningen ble det klart at RBK møter Celtic eller Linfield, hvis de slår ut Dundalk. Det blir etter all sannsynlighet skotske Celtic.

TRØKK: Celtics hjemmebane Celtic park er en fryktet arena, og skottene er kjent for å lage leven på tribunen. Her fra siste hjemmekamp i fjorårets sesong mot Hearts. Foto: Russell Cheyne / Reuters

For at Rosenborg skal gå videre til tredje runde må de slå irske Dundalk over to kamper. Rosenborg slet med å takle et entusiastisk Dundalk i Irland onsdag, men Tore Reginiussens utligning til 1–1 ga trønderne en fordel før returkampen på Lerkendal.

Trønderne gikk inn i 2. kvalifiseringsrunde som seedet lag, noe som betydde at de unngikk de antatt hardeste motstanderne.

Solbakken kan møte Malmö

I trekningen av 3. kvalifiseringsrunde var Rosenborg useedet, som betydde tøffere motstand. Kampene i 3. kvalifiseringsrunde spilles 25/26. juli og 1/2. august. Rosenborg starter en eventuell 3. kvalifiseringsrunde på hjemmebane.

Med tap i en eventuell 3. kvalifiseringsrunde går Rosenborg til playoff til Europaligaen. Med seier tar de seg til den 4. kvalifiseringsrunden, som er siste hinder før mesterligaens gruppespill. Taper de her går Rosenborg rett inn i Europaligaen.

Ståle Solbakkens FC København, som må ta seg videre på bekostning av Zilina, møter enten Malmö eller Vardar.