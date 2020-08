Brann-tap i Ingebrigtsens debut

Nesten-skrell for RBK mot AaFK

Dino Islamovic fikk sjansen framfor Torgeir Børven i Rosenborgs kamp mot Aalesund søndag. Han kvitterte med to mål da trønderne snudde fra 0–1 og vant 3–2.



Men den siste halvdelen av den andre omgangen ble av den intense sorten for både Aalesund og Rosenborg. For sunnmøringene kjempet med nebb og klør, og var nære ved å utlikne en rekke ganger.



Trønderne holdt unna og klatret med det til en fjerdeplass på tabellen, og er nå fire poeng bak Odd på tredjeplass.