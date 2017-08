Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg synes litt synd på Viking, vi har vært der selv. Det er gøy å komme hit til vestlandsderby og fin stadion så vi håper at Viking skal holde plassen, sier Fredrik Haugen til NRK etter kampen.

Etter dagens kamp er Viking tilbake på sisteplass i Eliteserien åtte poeng fra sikker plass med bare ti kamper igjen av sesongen. For tre sesonger siden var det Brann som kjempet mot nedrykksspøkelset. Brann-trener Lars Arne Nilsen deler Haugens syn.

– Det er et utrolig sympatisk lag og de har hatt mye stang ut, mener Nilsen.

– Det er bare fire poeng til kvalifisering. Skjebnen er i våre egne hender for vi skal spille mot Kristiansund og Tromsø som er på plassene foran oss på tabellen, sier Viking-trener, Ian Burchnall, til NRK om muligheten for å overleve i Eliteserien.

Målrik kamp

Det var heller ikke langt unna at Viking stakk av med alle poengene i kveld. Da seksti minutter var spilt ledet nemlig Viking vestlandsderbyet, men etter en solid sluttspurt med tre mål de siste tjuefem minuttene kunne bergenserne juble høyest.

– Vi viser bra moral med å komme tilbake når vi ligger under halvveis i andreomgang, sier Haugen.

Uavgjort til pause

Det var bergenserne som åpnet scoringsballet. Etter 28. minutter smallt Deyver Vega et kremmerhus i krysset fra 20 meter.

Ti minutter senere tildelte dommer Hansen korrekt straffespark til Viking. Den hjemvendte sønn, Tommy Høiland, var sikker som banken og satte inn sitt tredje mål på like mange kamper.

Dermed sto det uavgjort til pause.

Hawaii-fotball

Som om ikke førsteomgang var intens nok åpnet den andre i et forrykende tempo. På tampen av sommeren kunne tilskuerne ta frem paraplydrinkene for det de fikk servert var Hawaii-fotball av ypperste klasse.

NEDTUR: Julian Ryerson ga Viking ledelsen med en utsøkt lobb, men måtte fortvilet konstatere at Brann snudde kampen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Viking Stadion eksploderte da Julian Ryerson lobbet inn 2–1-scoringen etter 60 minutter.

Lykkerusen til stavangerpublikummet gikk raskt over i fortvilelse.

For bare to minutter senere var Kasper Skaanes frempå etter at Viking ikke klarte å klarere ballen ut fra egen sone og banket ballen inn bak Iven Austbø.

– Vi hadde muligheten til tre poeng, men vi lot det glippe, sier Ian Burchnall.

Brann avgjorde

Så dukket Vikings verste mareritt, Fredrik Haugen, opp fra dypet.

Nok en gang klarte ikke Viking-forsvaret å klarere ballen ut av eget felt. 25-åringen tok den med seg innover mot straffefeltet og satte ballen sikkert inn i høyre hjørne til Austbø. Haugen har nå scoret i sine tre siste møter med stavangerklubben.

Innbytter Peter Orry Larsen satte spikeren i Viking-kisten like før slutt.