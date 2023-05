Brann sin «mirakelmann»: – Frustrert og lei meg

– Eg synest det er tungt, viss eg skal vere heilt ærleg. Men dette er kjenslene mine, og dei er ikkje viktige, seier Straus til NRK.

Straus opplevde stor suksess då han tok over dåverande Sandviken hausten 2020. Den følgjande sesongen enda med klubben sin aller første serietittel.

I fjor, etter å ha vorte ein del av Brann, vart bragda kopiert. Straus vart henta av Bayern München etter å ha leidd Brann til 12 sigrar på dei første 14 kampane.

TO PÅ RAD: Her blir Brann krona til seriemeister i 2022. Foto: Marit Hommedal / NTB

Det står i sterk kontrast til årets seriestart. Fire av dei fem siste kampane er tapte, og Brann ligg på 6.-plass – 15 poeng bak serieleiar Vålerenga.

Straus understrekar først at han ikkje er så stor tilhengjar av tidlegare trenarar som skal fortelje om alt som var så mykje betre før.

– Men eg følgjer jo så klart veldig godt med. Brann kvinner er jo hjartebarnet mitt, så eg er jo frustrert og lei meg saman med dei. Ikkje av dei. Eg lid med dei når dei har motgang, seier Straus.

Store endringar

Det var mange ekspertar som på førehand trudde at Brann ville merke tapet av nøkkelspelarar.

Likevel var det nok få som føresåg denne seriestarten.

BORTE: Landslagsstoppar Guro Bergsvand var blant spelarane som forlét Brann før denne sesongen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Eg trur at det er veldig holistisk spørsmål. Eg trur ikkje det er nokon kvikkfiks på problemet, og eit problem som kan løysast ved å anten berre «gjere sånn eller sånn», seier Straus.

Han trekkjer fram at Brann hadde ein «ufatteleg» tøff vinter med ei stor skadebelasting på viktige spelarar. Samtidig er det vanskeleg å integrere så mange nye spelarar som Brann måtte gjere i år, påpeikar Straus.

– I tillegg til at nokre spelarar sjølvsagt forsvann etter fjorårssesongen. Det gjer at dei nye får ein vanskeleg fødsel på Brann-karrieren sin. Dei får ikkje oppleve å komme inn i eit velfungerande maskineri, slik som nye spelarar har gjort tidlegare, seier Straus.

– I media har dei nye spelarane fått litt kritikk, sidan dei har så mykje å leve opp til. Og det trur eg ikkje har vore lett for dei. Men sånn er det av og til i fotball, og eg trur at Brann alltid kjem til å komme tilbake igjen, seier Straus.

NY NEDTUR: Rosenborg slo Brann 4-1 i førre serierunde. Foto: NTB

– Må stå i motvinden

Sjølv om Brann står midt i eit nytt trenarskifte, er ikkje Straus bekymra for klubben på lang sikt.

Han meiner klubben må bruke tid på å byggje seg opp igjen.

– Det er jo framleis ganske mange spelarar der som var med på suksessen vi hadde, og veit kva det innebar. No er det viktig at dei rettar seg i ryggen, hevar hovudet og står opp for laget. Dei må stå i den motvinden dei er i akkurat no, seier Straus.

Branns assistenttrenar Knut Slatleim har overteke hovudansvaret samtidig som jakta på ein ny hovudtrenar held fram.

OPTIMISTISK: Knut Slatleim. Foto: NTB

Slatleim gir Straus mykje rett.

– Det har vore ei stor gjennomstrøyming i spelargruppa. Det er gjerne prisen ein betaler viss ein gjer det bra i Toppserien. Då må ein ta seg tid til å byggje opp, både på og av banen, seier Slatleim til NRK.

– Korleis er gruppa no?

– Vi er ein offensiv gjeng som jobbar hardt for å snu det. Laget har respondert bra dei siste vekene, sjølv om resultata ikkje har komme. Vi er sterke i trua på at viss vi held fram prestasjonane våre, vil resultata komme, seier Slatleim.

No ventar eit viktig lokaloppgjer mot Åsane måndag kveld.

Før møtet er det berre fire poeng som skil dei regjerande seriemeistrane frå dei nyopprykka.

– Eg er veldig audmjuk i forhold til at det er andre som har kontrollen no. Då eg var trenar, var laget bygd på eit fundament som var ganske sterkt med tanke på spelestil, kultur og identitet. Det håpar eg held fram og er noko dei har i grunnmuren sin. Det gav oss veldig tryggleik, seier Straus.