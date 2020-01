Brann signerer kantspiller

Finske Robert Taylor har signert en treårsavtale med Brann, det melder klubben på sin nettside. Taylor har spilt ti kamper for det finske landslaget og spilt de siste sesongene for Tromsø. – Det er fantastisk å endelig være her. Det var kjæresten min som leste at Brann var interessert og da ville jeg dit med en gang. Det har vært noen stressende uker, men nå er jeg glad for at alt endelig er i orden, sier Taylor.