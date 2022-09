Brann rykket opp til Eliteserien: – Vi har fått verdigheten tilbake

Rød røyk veltet utover Nymark like ved Brann stadion mandag kveld. Rundt sto jublende tilskuere og sang:

– Vi rykker opp, rykker opp, rykker opp, opp, opp!

For da Peter Godly Michael sendte Grorud opp til 2-1 mot Ranheim i det 89. minutt kunne Brann juble for opprykk tilbake til Eliteserien.

– Vi har fått litt verdigheten tilbake med dette opprykket, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Rødtrøyene trengte utrolig nok bare 23 kamper på å sikre seg Eliteserie-billetten.

– Vi skulle gjerne gjort det med å spille selv, men opprykket tar vi - det er vi veldig glad for. Det var årets store målsetting, sier Horneland.

KLARE: Brann er klare for Eliteserien etter å ha levert en forrykende sesong i 1. divisjon. Foto: Javad Parsa / NTB

– Nå kan det ikke gå galt

Styrelederen for Branns supporterklubb, Bataljonen, slet med å finne ordene da opprykket ble klart, men gleden var stor:

– Oppturen blir desto større etter den nedturen vi opplevde i fjor. Det føles virkelig stort å være her igjen, sier han.

– Det føles veldig bra med opprykk. Det er litt rart, det har føltes klart en stund. Det er selvfølgelig deilig at alt er sikret. Nå kan det ikke gå galt. Og det er en god følelse, sier Sivert Heltne Nilsen til NRK.

Han var også med på opprykket i 2015.

TOMMEL OPP: Sivert Heltne Nilsen kan vise tommel opp for Eliteseriespill neste seson. Foto: Marit Hommedal / NTB

Heltne Nilsen stod sammen med Horneland og flere andre Brannspillere på Nymarksbanen utenfor Brann Stadion og så på Brann 2-kamp da NRK ringte.

– Nå har vi lyst til å fullføre sesongen på en veldig god måte slik som vi startet den. Vi har lyst til å fortsette å utvikle oss. Vi må bli enda bedre om vi skal være klare for Eliteserien.

– Blir det noen feiring?

– Jeg har ingen aning. Jeg tror det blir lite feiring. Vi får feire med at Brann 2 slår Lysekloster. Jeg håper de vinner, sier Heltne Nilsen

Det stod 0-0 mellom Brann 2 og Lysekloster da intervjuet fant sted.

FEIRING: Branns 2-0 seier mot Åsane sist lørdag var nok til å sikre at Bergens-laget rykket opp til Eliteserien etter kun 23 kamper. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Overraskende Grorud-seier

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er meget imponert over den sesongen Brann har lagt bak seg så langt.

– Jeg tenkte med en gang at de kom til å gå inn i en veldig vanskelig sesong etter nedrykket i fjor. Store utskiftninger i spillerstallen og ganske mange unge spillere som fikk ansvar og tillit. Så jeg var veldig spent på hvordan de kom til å takle det, men den jobben Eirik Horneland har gjort er utrolig imponerende.

NED OG OPP: Eirik Horneland rykket ned med Brann i fjor, men har nå tatt laget tilbake til Eliteserien. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Horneland kom inn i Brann som assistenttrener til Kåre Ingebrigtsen i oktober 2020. Ingebrigtsen fikk sparken i august 2021, og siden den gang har Horneland hatt hovedansvaret.

Det var han som ledet Brann til nedrykk i fjor.

– Jobben han har gjort vitner om en enorm ro og trygghet i det han, trenerteamet og spillergruppa har gjort. Det er gjort veldig mye riktig på veien, sier Torp.

Torp hyller Bataljonen, Branns supportere, og sier at det er støtten fra tribunen som har imponert han mest gjennom sesongen. Han tror også at det blir et sterkt lag i neste års Eliteserie.

IMPONERT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Når jeg er i Bergen og er tettere på så ser jeg at det er en velfungerende klubb. Det er et lag som har utviklet seg mer og har blitt enda tydligere i spillestilen. De spiller en offensiv og flott fotball når de er gode.

Kan bli rekordsesong

Etter 23 kamper har Brann hele 63 poeng. Aalesund har rekorden på 79 poeng som de satt i 2019. Om Brann vinner sine resterende kamper kan laget fra Bergen ende på 84 poeng.

I tillegg kan Brann ta Bodø/Glimt sin målrekord fra 2017. De regjerende Eliteserie-mesterne scorte 83 ganger på nest øverste nivå i 2017. Til nå har Brann scoret 69 ganger.