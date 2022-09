Brann rykket opp til Eliteserien

Bergenserne var avhengig av at Ranheim tapte poeng bort mot Grorud for å være klare for Eliteserien neste sesong. Og da Peter Godly Michael sendte Grorud opp til 2-1 i det 89. minutt kunne Brann juble for opprykk tilbake til Eliteserien.

Rødtrøyene trengte utrolig nok bare 23 kamper på å sikre seg Eliteserie-billetten.

– Det er et litt spesielt opprykk med at det er klart så tidlig. Det var mer nervepirrende sist vi rykket opp, sier Sivert Heltne Nilsen til BT.

Han var også med på opprykket i 2015.

– Hallaien Eliteserien!, melder Brann på sin Twitter-konto.

Overraskende Grorud-seier

Gjestene var langt ifra dominerende på bortebane og slapp til en håndfull Grorud-sjanser. Likevel var det tabellfireren som gikk opp i ledelsen i det 61. spilleminutt ved scoring av Vegard Erlien.

Målet kom etter at Ranheim hadde vunnet ballen høyt i banen etter et Grorud-frispark, og Markus Mehnert slo kontant inn foran mål. Der sto Erlien klar og prikket inn kampens eneste scoring.

– Feiring på Brann stadion

Tre minutter før full tid fikk Grorud endelig uttelling for sitt offensive press. Fabian Østigård Ness dro seg fra venstre og ned mot nærmeste stolpe og banket ballen i mål fra spiss vinkel.

Og det tok ikke mer enn to minutter før vertene hadde gått opp i ledelsen. Omar Bully Drammeh slo hardt inn foran mål, hvor Peter Godly Michael dukket opp og stakk fram foten.

Det sikret både opprykk til Eliteserien for Brann og Groruds første seier i 1. divisjon denne sesongen.

Ifølge Bergens Tidende kan det bli feiring på Stadion mandag kveld.