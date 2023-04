Brann overrasker NRK-eksperter: – Noe så sjeldent som solid

Golf: Hovland holder seg inne topp ti i verden - Rahm ny verdensener

Viktor Hovland noterte seg for karrierens neste beste resultat i en majorturnering da han endte på delt syvendeplass i The Masters. Det til tross for at han slet med å finne flyten på den avslutende runden og gikk den to slag over par og falt fra en tredjeplass før avslutningsrunden.

Selv med en delt syvendeplass blir Hovland liggende på niendeplass på verdensrankingen. Masters-vinner Jon Rahm tok på side tilbake tronen som verdensener.

Det er imidlertid såpass jevnt mellom Rahm og verdenstoer Scottie Scheffler at den posisjonen igjen er i spill under storturneringen på Hilton Head Island på PGA-touren denne uken. Der deltar også Hovland.