Brann økte forspranget til RBK

Sveitsiske VM-spillere straffes

Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri og Stephan Lichtsteiner straffes med bøter etter feiringen i seieren over Serbia, melder BBC. Søndag ble det kjent at FIFA åpnet disiplinærsak, og at stjernene risikerte utestengelse. Nå er det klart at de «kun» får bot.