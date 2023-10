Brann med sterk snuoperasjon mot Molde – satte klubbrekord

Ødegaard-erstatter sikret uavgjort mot Chelsea

Arsenal kjempet seg til uavgjort etter at de lenge lå under med to mål mot Chelsea på Stamford Bridge. Kampen endte 2-2.

Martin Ødegaard ble byttet ut i det 78. minutt, like etter at Declan Rice hadde redusert for Arsenal. Ødegaards erstatter Leandro Trossard sikret til slutt 2-2 og uavgjort.

Chelsea gikk opp i ledelsen allerede etter 15 minutter. Etter en VAR-sjekk fikk hjemmelaget straffe på en hands-situasjon. Cole Palmer trillet den til venstre, mens Arsenal-keeperen gikk feil vei.

Hjemmelaget økte så ledelsen til 2-0 like etter pause, da en lobb fra Mykhajlo Mudryk havnet bak i nettet.

Inne i kampens siste 20 minutter skrudde Arsenal på et ekstra gir, først ved Rice som reduserte til 2-1. Og like etter scoringen ble Ødegaard byttet ut til fordel for Trossard. Han leverte med sitt første spark på ballen og sørget for 2-2 fem minutter før ordinær tid.

Arsenal ligger nå på andreplass på tabellen før runden er ferdigspilt, med like mange poeng som Manchester City. Sistnevnte vant sin kamp mot Brighton lørdag ettermiddag, samtidig som Erling Braut Haaland avsluttet sin måltørke.

Chelsea ligger på niendeplass.