Brann med «enormt stor og gyllen mulighet» for Europa-avansement

Brann fikk et godt utgangspunkt foran returkampen i Bergen om en uke, da de slo Ruzomberok i Slovakia i kveld.

Bortelaget tok ledelsen få minutter ut i andreomgangen, da Bismar Acosta dukket opp bakerst og pirket ballen i mål etter et hjørnespark.

– Nå har Brann fått enormt stor og gyllen mulighet til å dra i land et avansement, sa Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal da Acosta og Brann feiret scoringen på Stadión pod Cebratom.

Barmen-bom

Brann hadde fått tidenes mulighet til å ta ledelsen tidlig i førsteomgangen også, men Kristoffer Barmens forsøk ble enkelt snappet opp av Ruzomberok-målvakt Matus Macik.

Barmen fikk muligheten fra fem meter etter at Macik hadde gitt retur på et skudd fra Gilli Rólantsson, men headingen fra Barmen gikk altså lett i klypene på målvakta.

Bortelaget startet best og fikk ha mye ball de første 20 minuttene, før hjemmelaget tok litt mer initiativ utover i kampen.

Det ga Ruzomberok flere muligheter på dødball, og de hvitkledde presset mer og mer i førsteomgangen.

Takket være to superredninger av Piotr Leciejewski på tampen av den første omgangen gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Kunne økt ledelsen

Etter hvilen kom altså bortelaget svært godt i gang med en scoring etter to minutter, og utover i omgangen holdt Brann unna de få forsøkene hjemmelaget hadde.

Ti minutter før full tid kjempet Ruben Kristiansen seg inn i 16-meteren på herlig vis, men da han skulle legge inn var det verken Brann- eller Ruzomberok-spillere i nærheten, og ballen gikk ut på motsatt side av feltet.

Det kunne dermed virke som at Brann var fornøyde med å lede, men her kunne altså bortelaget ha fått et enda bedre utgangspunkt om de hadde satt 2-0-målet.

Ruzomberok våknet på slutten av kampen, men tross misforståelser i Brann og flere dødballer til hjemmelaget, holdt Brann unna. Også på slutten av andreomgangen var Leciejewski god og sørget for at Brann holdt nullen.

– Dette er perfekt, sa kommentator Asbjørn Myhre da dommeren blåste av kampen.

Returkampen spilles på Brann Stadion 20. juli.